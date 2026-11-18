FIRINDA BAHARATLI BALKABAĞI TARİFİ

750 gram temizlenmiş balkabağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı birkaç dal taze biberiye

Yoğurtlu sos için:

1 su bardağı süzme yoğurt

1 küçük diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı iri kıyılmış ceviz

Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz

FIRINDA BAHARATLI BALKABAĞI NASIL YAPILIR?

Balkabağının kabuğunu soyun ve çekirdeklerini temizleyin. Ardından yaklaşık 2-3 santimetre kalınlığında, birbirine yakın büyüklükte dilimler veya küpler halinde doğrayın. Parçaların benzer boyutlarda olması, fırında eşit şekilde pişmelerini sağlayacaktır.

Geniş bir karıştırma kabına zeytinyağını alın. Üzerine ezilmiş sarımsak, kekik, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin.

Doğradığınız balkabaklarını bu karışıma ilave edin. Bütün parçaların baharatlı yağla kaplanmasını sağlayacak şekilde karıştırın.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Balkabağı parçalarını üst üste gelmeyecek şekilde tek sıra halinde dizin. İsterseniz aralarına birkaç dal taze biberiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece alt-üst ayar fırında yaklaşık 25-35 dakika pişirin.

Pişirme süresinin yarısında balkabaklarını dikkatlice çevirin. Kenarları hafifçe kızarıp içleri çatalla kolayca delinecek kıvama geldiğinde fırından çıkarın. Süzme yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Fırından çıkan balkabaklarını birkaç dakika dinlendirin. Servis tabağına yoğurtlu sosu yayın ve üzerine baharatlı balkabaklarını yerleştirin. Son olarak iri kıyılmış ceviz ve maydanoz serpiştirerek servis edin.