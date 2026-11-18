YALANCI SU BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

5 adet hazır yufka

250 gram beyaz peynir

100 gram lor peyniri

Yarım demet maydanoz

Sosu için:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt (200 ml)

Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)

1 şişe sade maden suyu (200 ml)

2 yemek kaşığı yoğurt

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

İsteğe bağlı susam veya çörek otu

YALANCI SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Üzerine lor peynirini ve ince ince doğradığınız maydanozu ekleyerek karıştırın. Peyniriniz yeterince tuzluysa ayrıca tuz eklemenize gerek yok.

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın. Üzerine süt, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek çırpın. Son olarak maden suyunu ilave edin ve karışımı hafifçe karıştırın. Bu sos, yufkaların pişerken yumuşamasına ve birbirinden ayrılan katlar oluşturmasına yardımcı olacak.

İlk yufkayı tepsiye yerleştirin. Yaklaşık 30 x 20 santimetrelik dikdörtgen bir fırın kabını hafifçe yağlayın.

İlk yufkayı kenarları dışarı sarkacak şekilde tepsiye serin. Hazırladığınız sostan birkaç kaşık alarak yufkanın üzerine gezdirin. İkinci yufkayı elinizle iri parçalara ayırın ve hafifçe buruşturarak tepsiye yerleştirin. Üzerine sostan gezdirin. Üçüncü yufkaya da aynı işlemi uygulayın.

Yufkaları fazla bastırmadan yerleştirmeye dikkat edin. Böylece böreğin iç kısmı daha katmanlı bir yapıya sahip olacaktır. Hazırladığınız peynirli harcı yufkaların üzerine eşit şekilde yayın.

Dördüncü yufkayı parçalayarak peynirli harcın üzerine yerleştirin ve sosla ıslatın. Beşinci yufkayı da aynı şekilde yerleştirin. Ardından ilk yufkanın dışarı sarkan kenarlarını içeri doğru kapatın.

Hazırladığınız sostan kalan kısmı böreğin üzerine eşit şekilde gezdirin. Sosun katların arasına daha iyi işlemesi için böreği pişirmeden önce dilimleyebilirsiniz. Ardından üzerini kapatarak buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Bir yumurta sarısını bir yemek kaşığı sütle karıştırın. Dinlenen böreğin üzerine fırça yardımıyla sürün. İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece alt-üst ayar fırında yaklaşık 35-45 dakika pişirin. Böreğin üzeri altın sarısı rengini aldığında ve alt kısmı da piştiğinde fırından çıkarın. Yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.