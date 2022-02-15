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Ağızda lezzet patlaması: Lokmalık İzmir bomba tarifi

15.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların trendi olan İzmir bombası, adından belli olduğu gibi gerçekten de bomba bir tarif. Verdiği bol bol enerji ve lezzet sayesinde okulda, işte tüm gün gereken motivasyonu tek seferde kazanabilirsiniz. Çikolatalı, fıstık ezmeli, ballı ya da puding dolgulu çeşitlerini yapmak çok ama çok kolay.

Ağızda lezzet patlaması: Lokmalık İzmir bomba tarifi

Okul yolunda ya da iş yerinize giderken rastladığınız restoranlarda, pastanelerde sıkça gördüğünüz İzmir bombasını belki de alıp tatmış olabilirsiniz. Ama evde akşamın bir vakti veya hafta sonu dinlenirken canınız çekerse kendiniz de yapmayı deneyebilirsiniz. Yapımı çok zor gibi görünebilir ama öyle değil. Oldukça pratik bir hamuru ve şekil verme aşaması var. Şimdi size vereceğimiz bu tarifi deneyin ve beğenirseniz küçük saklama kaplarına koyarak çantanıza atın. Gün boyu canınız istedikçe atıştırabilir hatta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

LOKMALIK İZMİR BOMBA TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı ılık su

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • Bir çimdik tuz

  • 1 paket vanilya

  • 1,5 su bardağı un

İÇ DOLGUSU İÇİN

  • 10 çay kaşığı hazır kakaolu fındık kreması/çikolatalı krema

  • 10 çay kaşığı beyaz çikolatalı fındık kreması veya ballı fıstık ezmesi

ÜZERİNE DÖKMEK İÇİN

  • 1 tatlı kaşığı pudra şekeri

  • 1 tatlı kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI

  • Hamur yoğurma kabına tuzu atın.

  • Üzerine ılık suyu ekleyin. (Suyun sıcak olmamasına özen gösterin.)

  • 1 tatlı kaşığı toz şekeri ilave edip karıştırın.

  • Daha sonra sıvı yağı ekleyin.

  • Biraz karıştırdıktan sonra unun yarısını ve vanilyayı küçük bir süzgeç yardımıyla eleyerek ekleyin.

  • Çırpma teliyle iyice karıştırın.

  • Kalan unu da karışıma yavaş yavaş ekleyin.

  • Yoğurulma kıvamına gelen hamuru, artık elinizle yoğurmaya devam edin.

  • Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edince daha fazla un ilave etmeyin.

  • Hamuru toplayın ve üzerini kapatıp 25 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

  • Daha sonra hamurdan 20 adet küçük/lokmalık parça kesin.

  • Her parçayı fincan tabağı genişliğinde açın.

  • 10 tanesinin içine çikolatalı fındık kreması koyup ortasına doğru birleştirin ve ters çevirip tepsiye dizin.

  • Bu aşamada çikolataların akmaması için hamuru güzel kapatmaya dikkat edin ve tepsiye fırın kağıdı yerleştirin.

  • Diğer 10 parçayı da beyaz çikolata veya krem fıstık ile doldurun ve aynı şekli vererek diğer tepsiye dizin.

  • Sıcak fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.

  • İzmir bombalarının üstünü kızartmayın, sadece nokta nokta pembeleşmesi yeterli olacak.

  • Çikolatalı olanların üstüne kakao serpin.

  • İçi fıstıklı olanları pudra şekerine bulayın ve kahvenizin yanında afiyetle tadın.
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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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