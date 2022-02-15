Ağızda lezzet patlaması: Lokmalık İzmir bomba tarifi

Okul yolunda ya da iş yerinize giderken rastladığınız restoranlarda, pastanelerde sıkça gördüğünüz İzmir bombasını belki de alıp tatmış olabilirsiniz. Ama evde akşamın bir vakti veya hafta sonu dinlenirken canınız çekerse kendiniz de yapmayı deneyebilirsiniz. Yapımı çok zor gibi görünebilir ama öyle değil. Oldukça pratik bir hamuru ve şekil verme aşaması var. Şimdi size vereceğimiz bu tarifi deneyin ve beğenirseniz küçük saklama kaplarına koyarak çantanıza atın. Gün boyu canınız istedikçe atıştırabilir hatta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

LOKMALIK İZMİR BOMBA TARİFİ

MALZEMELER

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

Bir çimdik tuz

1 paket vanilya

1,5 su bardağı un

İÇ DOLGUSU İÇİN

10 çay kaşığı hazır kakaolu fındık kreması/çikolatalı krema

10 çay kaşığı beyaz çikolatalı fındık kreması veya ballı fıstık ezmesi

ÜZERİNE DÖKMEK İÇİN

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI