Ağlatan sözler: Birbirinden dokunaklı sözler

Masum bir çocuk kadar beklentili, bir ihtiyar kadar suskunum.

Ağlatan aşk sözleri ile hislerinizi dile getirebilirsiniz.

Gözlerimi kapattığımda seni görüyorum, gözlerimi açtığımdaysa her şey acı veriyor bana.

Biz kaybettik. Ellerimiz boş artık ve hep öyle olacak.

Seni sevmenin böyle acı verici bir şey olduğunu tahmin etmeliydim.

Ağlamak istemiyorum artık. Artık yoksun ve buna alışmak zorundayım.

Kaç gece ağladığımı bilmiyorsun, kaç gün uykusuz kaldığımı, yüreğimin nasıl yandığını bilmiyorsun.

Kaçmam gerek senden. Aşksa bunun adı neden sadece ben yandım?

Sen istedin böyle olmayı, bunu bize yapan sensin. Her gözyaşıma verecek bir hesabın var.

Yapabilirdik, birlikte olsaydık her şeyin üstesinden gelebilirdik. Sen ne beni istedin ne de seni sevmemi. Senden geriye bir sızı var şimdi içimde.

Özlemek denemez buna, bu çok daha fazlası.

Bitti hikaye. Adam gitti, kadın ağlamaktan kendini kaybetti.