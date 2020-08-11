Ağlatan sözler: Birbirinden dokunaklı sözler

Ağlamak sizi rahatlatır ve acılardan arınmanızı sağlar. Sözcüklerin büyülü dünyasında hislerinize tercüman olacak ağlatan sözler ile gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Kendinizi dokunaklı sözcüklerin kollarına bırakmaya hazır mısınız? Buyurun başlayalım...
Birbirinden anlamlı ağlatan sözler ile etrafınızdaki insanları etkileyebilirsiniz.
Gözyaşı, acının ıslak imzasıdır.
Hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları, ağlatan adamın yaşattıklarının göstergesidir.
Sanki çığlıklarım duyulmuyor, sanki bir ben kalmışım dünyada ve tek başıma hiçbir şeye gücüm yetmiyor.
İçim paramparçaydı, gözyaşlarımı gördün ama bu beni yaralamadı. Beni, ben ağlarken sebebini sorgulamaman yaraladı.
Nefret et benden tamam ben ona da razıyım. Yeter ki nefret için bile olsa geçeyim aklımdan.
Benim için çabalamadın, sadece arkanı döndün ve gitmemi bekledin. Kim bana bunu unutturabilir?
Ah annem, yanımda olsan şimdi. Beni bu kirli dünyadan koruyabilecek tek kişi sensin.
Alıştım, alışmak zorundaydım. Kendi kendime kalkmak zorundaydım. Kimse ben ağlarken yanımda değildi, şimdi de olmasın.
Beni ağlatan şey seni güldürüyordu. Biz seninle olamazdık.
Beni yaraladın, kalbim kırık şimdi ve iyileşememekten korkuyorum.
İnsanlar güçsüz oldukları için ağlamazlar, çok uzun zamandır güçlü olmak zorunda oldukları için ağlarlar.
Ben senin için boşuna uğraştığımı, sen çabalarımı görmek istemediğinde anladım.
Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan. Düşündükleri ağır geliyor, kaldıramıyor.
İçin avaz avaz çığlıklarla ağlarken, dışının sessizce olanları kabullenmesidir; vazgeçmek.
İnsanı sessiz kalmaya zorlayan acı, onu bağırmaya zorlayan acısından çok daha ağırdır.
Zaman iyileştirmiyor bazen. Sen ağlaya ağlaya susmayı öğreniyorsun.
Keşke hep çocuk olsaydım. Hayal kırıklıklarım, ağlamalarım, acılarım oyuncaklarım yüzünden olsaydı hep.
Kırılınca susuyor insan. Hasret kalıyor birçok şeye ama hevesi kalmıyor.
Nazlanacak kimsen olmayınca acılarını içinde biriktirirsin, yüreğin taşır ağırlığını. Kederin gözyaşı olur, akar gözlerinden. Halini sorsa birisi, haline bakmadan ''İyiyim.'' dersin.
Yorgunum ve hiç kimseye anlatacak takatim yok.
Masum bir çocuk kadar beklentili, bir ihtiyar kadar suskunum.
Nefes alamıyorum, dayanamıyorum
Ağlatan aşk sözleri ile hislerinizi dile getirebilirsiniz.
Gözlerimi kapattığımda seni görüyorum, gözlerimi açtığımdaysa her şey acı veriyor bana.
Biz kaybettik. Ellerimiz boş artık ve hep öyle olacak.
Seni sevmenin böyle acı verici bir şey olduğunu tahmin etmeliydim.
Ağlamak istemiyorum artık. Artık yoksun ve buna alışmak zorundayım.
Kaç gece ağladığımı bilmiyorsun, kaç gün uykusuz kaldığımı, yüreğimin nasıl yandığını bilmiyorsun.
Kaçmam gerek senden. Aşksa bunun adı neden sadece ben yandım?
Sen istedin böyle olmayı, bunu bize yapan sensin. Her gözyaşıma verecek bir hesabın var.
Yapabilirdik, birlikte olsaydık her şeyin üstesinden gelebilirdik. Sen ne beni istedin ne de seni sevmemi. Senden geriye bir sızı var şimdi içimde.
Özlemek denemez buna, bu çok daha fazlası.
Bitti hikaye. Adam gitti, kadın ağlamaktan kendini kaybetti.
Beni bu kadar üzeceğin aklımın ucundan bile geçmezdi. Konduramazdım sana, sen benim hem gecem oldun hem gündüzüm.
Kaldıramadın sevgimi, sana fazla geldi. Sevgimin altında ezildikçe beni incittin sen.
Ne zaman yanımdaydın ki sanki. Beni sevdin mi, bana acıdın mı bunu hiçbir zaman bilemedim ben.
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey geçen zamanı geri getirmeyecek. Hiçbir zaman ağladığım zamanlardaki kalp acım dinmeyecek.
Kısa ama bir o kadar derin olan ağlatan sözlerin her birinde kendinizden bir parça bulacaksınız.
İnsanı delirten şey sevgidir.
Ben hiçbir zaman önemsendiğimi hissedemedim. Bundan bu gözyaşları.
Uykularımda bile senin için acı çekiyordum ben.
Her şeyi unutmak istiyorum.
Ağlamak acıları dindirmiyor hala.
Burası dünya, mutsuzluktan başka bir şey beklemezdi zaten.
Geçmiyor, geçmeyecek ve bu beni kahrediyor.
Sığınacak başka kimsem kalmamıştı ve ben Allah'a sığındım.
Ağladığımda yoktunuz, sustuğumda olmanızı beklemiyordum zaten.
Zamanında fayda etmediği zamanlar oluyor.
Müziğin sesini kısmak, yüreğimin sesini duymama neden oluyor.
Uzun ağlatan sözler ile konuşmalarınıza daha duygusal bir hava katabilirsiniz.
Kaç yaşındayım bilmiyorum, hayat beni oldukça yordu. Bir süre sonra hissetmemeye başladım bazı şeyleri. Seneler sadece akıp gidiyorlar ve ben artık tutacak gücü kendimde bulamıyorum.
Ailem vardı, dostlarım, arkadaşlarım vardı ama içimdeki sızıyı dindirmeye yetmedi bu. Bazı sızılar kalıyor içimde, bazı sızılar gözyaşı olup akıyor yanaklarımdan.
Acılar her zaman kalıcı olacak, acılar hiçbir zaman gitmeyecek. Biz insanlar onlarla yaşamayı öğreneceğiz. Yüzümüz gülerken hatırlayacağız bazen kederleri ama yaşamayı öğreneceğiz böyle.
Kaçmayacağım, uzaklaşmaya çalışmayacağım. Ağlamam gerekiyorsa ağlayacak, gülmek istediğim zamanlar gülümseyeceğim.
Değmeyen insanlar için kendimi yormak, gülmem gereken zamanları ağlayarak geçirmek ve daha da kötü olmak istemiyorum
İçimdeki gücü keşfetmem uzun sürdü. Uzun süre kendimi aradım, uzun süre sessiz kaldım ve uzun süre haykırdım.
Ağladığım çokça zaman şunu düşündüm; değer mi? Beni bu hale getirmesine değer mi?
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