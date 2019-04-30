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'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 30.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

İlkbaharda Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde mezarlıkta yetişen ters laleler, büyüleyici güzellikleri ile yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

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Birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yoğun yetiştiği mahalle, görsel şölene tanıklık etmeleri için yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor.

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Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ters lalelerin bölgeye özgü endemik bir tür olduğunu söyledi.

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Van'ın yanı sıra Muş ve Hakkari'de de yoğun olarak yetişen ters lalelerin doğa turizmi açısından önemli olduğunu belirten Aktuğ, şunları kaydetti:

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"Gevaş ilçemizdeki köylerde ilkbaharda ters laleleri görmek mümkün. Bölgemizdeki tarihi ve turistik mekanları görmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz ters lalelere de ilgi duyuyor. Tarihte birçok medeniyetin de sembol olarak kullandığı ters laleler gerçekten doğa turizmine değer katıyor. Bölgemize gelen insanların ters laleleri de görmelerini istiyoruz. Buradaki güzellikleri görmeden ayrılmak eksik kalır."

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Van Gevaş

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