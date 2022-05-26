Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri! Evde akışkan çikolatalı ağlayan pasta nasıl yapılır? İşte hazırlanışı...

Ülkemizde çok sevilerek tüketilen tatlı çeşitlerinden birisi olan ağlayan pasta, dışarıda da pek çok yerde satılmaktadır. Tatlı arayışında olan ve sofrasında pasta tarzı bir atıştırmalık hazırlamak isteyen vatandaşlar ağlayan pasta tarifini merak ediyor. İşte evde hazırlanabilen ağlayan pasta tarifi!

AĞLAYAN PASTA MALZEMELERİ!

Ağlayan pasta çok sık tüketilen pastalardan birisidir. Ağlayan pasta yapabilmek için gereken malzemeler şunlardan oluşmaktadır:

4 tane yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket şekerli vanilin 2 veya 2,5 su bardağı un 1 tutan tuz



Ağlayan pasta yapımında üzeri için gerekli malzemeler şunlardır:

1 su bardağı sür

2 paket krem şanti ,- 1 paket bitter çikolatalı sos

1 litre süt

EVDE AĞLAYAN PASTA TARİFİ!

Ağlayan pasta evlerde de kolay bir şekilde yapılmaktadır. gerekli olan malzemeler ile ağlayan pasta şu şekilde yapılmaktadır:

ilk olarak yumurtaların beyaz ve sarısı farklı kaplarda çırpılmalıdır.

Yumurtanın beyazına bir tutam tuz ilave edilmelidir ve kar haline gelene kadar blender yardımı ile çırpılmalıdır.

Daha sonra yumurta sarısı üzerine toz şeker ilave edilmelidir. Köpük olana kadar çırpılmalı ve sıvıları ilave edilmelidir.

Kısa bir süre daha çırpıldıktan sonra elenmiş un, kabartma tozu, kakao ve vanilya eklenerek karıştırılmalıdır. Kar haline gelen yumurta akı da ilave edildikten sonra spatula yardımı ile alttan üste doğru hep aynı yönde yumurta köpüğü çok söndürmeden karıştırılır. Daha sonra yağlanmış tepsiye dökülmeli ve 170 derecelik fırına konulmalıdır. Kek piştikten sonra ılınınca bir s bardağı süt eşit olarak üzerinde gezdirilir. Daha sonra hazırlanan krem şanti üzerine sürülür. Dolapta dinlendirildikten sonra çikolata sosu pişirilmeli ve soğuduktan sonra kek üzerine dökülmelidir. Dolapta yaklaşık 2 saat dinlenen pasta sunum için hazır olmaktadır.



PÜF NOKTALAR NELER?

Ağlayan pasta yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.

Pastanın keki önceden fırına sürülmüş olmalıdır. Piştikten sonra ilk yarım saat fırın açılmamalıdır.

Üzerine krem şanti sürüldükten sonra çikolata sosu sıcak olmamalıdır.



