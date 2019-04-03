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Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Sagopa Kajmer adıyla bilinen ünlü rapçi Yunus Özyavuz'dan iki yıl önce boşanan Kolera lakaplı Esen Güler, eski eşinden bir buçuk yıl boyunca şiddet gördüğünü iddia etti. Sosyal medya hesabından çeşitli videolar paylaşan Kolera, "Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı" dedi.

Rapçi Sagopa Kajmer'in eşi Kolera lakaplı Eser Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

KÜFÜRLER VE HAKARETLER YAĞDIRDI

Kolera lakaplı Esen Güler, Instagram hesabından Sagopa Kajmer ismiyle tanınan Yunu Özyavuz hakkında kan donduran iddialarda bulundu. Güler, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını ifade ederek, eski eşini savunan takipçilerine de küfür ve hakaretler yağdırdı

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"ÇIKAN FITIKLARI SAYMIYORUM BİLE"

Sözlerine devam eden Güler, "Amacım ne pirim kasmak ne de dikkat çekmek bu benim savaşım siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kolera sagopa kajmer şiddet

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