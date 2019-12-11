Bu rahatsızlık toplu taşımada, açık ya da kapalı ortamlarda, sırada beklerken ya da kalabalıkta ortaya çıkabilir. Nedeni ise kolayca kaçabilecek bir yol bulamama ya da ihtiyaç duyulduğunda yardım alamama düşüncesidir. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, agorafobi belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında birbirinden sağlıklı bilgilerde bulundu.
Agorafobiye sahip olan kişilerin büyük çoğunluğu bir ya da birkaç kez panik atak yaşamıştır. Tekrar bir panik atak yaşamak ya da bunun oluşabileceği yerlerden kaçınmak bir tepki olarak ortaya çıkmakta ve agorafobiye neden olur. Hastalar genellikle kalabalıkta ve halka açık yerlerde güvende hissetmekte zorlanmaktadır ve bu gibi yerlerde bir arkadaş ya da tanıdık birine ihtiyaç duyar.
AGORAFOBİ BELİRTİLERİ
Agorafobi belirtileri arasında evde tek başına kalma, kalabalıkta ya da sırada bekleme, sinema salonu ya da asansör gibi kapalı alanlarda kalamama, park yeri ya da alışveriş merkezi gibi açık alanlarda kalamama, otobüs veya uçak gibi toplu taşıma araçlarını kullanamama gibi korkular yer alır.
Hastalar bu gibi durumlarda kaçamayacağını ya da yardım bulamayacağını düşünerek panikler ve diğer zorlayıcı semptomlar gösterir. Korku ya da kaygı genellikle durumla karşı karşıya kalınca ortaya çıkar. Agorafobi iş ya da sosyal ortamlarda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Durumdan kaçmak için hastalar genellikle yanında birine ihtiyaç duymaktadır ve büyük stres altında hisseder.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Bu fobinin tedavisinde genellikle hem terapi hem de ilaç tedavisi kullanılır. Tedavi bir süreçtir ve bu süreçte hastaların durumu giderek iyileşir. Psikoterapide genellikle hedefler belirlenir ve anksiyete semptomlarını hafifletmek için eğitim verilir.
Bilişsel davranışçı terapi aralarında agorafobinin de yer aldığı anksiyete bozukluklarının tedavisi için en etkili yöntemlerin başında gelir. Kısa vadeli tedavide bilişsel davranışçı terapi anksiyete nöbetlerini yönetmeye, korkularla mücadele etmeye yardımcı olur.
Bu tedavi yöntemi ile kaygının neden olduğu aktivitelerden kaçmanın ortadan kaldırılması hedeflenir. Terapi ile elde edilen ilerlemeye göre bazı durumlarda ilaç kullanımına gerek kalmamaktadır. Ancak fobinin şiddetli olduğu durumlarda tedavi çeşitli anksiyete ilaçları ile desteklenir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum