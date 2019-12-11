Bu rahatsızlık toplu taşımada, açık ya da kapalı ortamlarda, sırada beklerken ya da kalabalıkta ortaya çıkabilir. Nedeni ise kolayca kaçabilecek bir yol bulamama ya da ihtiyaç duyulduğunda yardım alamama düşüncesidir. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, agorafobi belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında birbirinden sağlıklı bilgilerde bulundu.

Agorafobiye sahip olan kişilerin büyük çoğunluğu bir ya da birkaç kez panik atak yaşamıştır. Tekrar bir panik atak yaşamak ya da bunun oluşabileceği yerlerden kaçınmak bir tepki olarak ortaya çıkmakta ve agorafobiye neden olur. Hastalar genellikle kalabalıkta ve halka açık yerlerde güvende hissetmekte zorlanmaktadır ve bu gibi yerlerde bir arkadaş ya da tanıdık birine ihtiyaç duyar.

AGORAFOBİ BELİRTİLERİ

Agorafobi belirtileri arasında evde tek başına kalma, kalabalıkta ya da sırada bekleme, sinema salonu ya da asansör gibi kapalı alanlarda kalamama, park yeri ya da alışveriş merkezi gibi açık alanlarda kalamama, otobüs veya uçak gibi toplu taşıma araçlarını kullanamama gibi korkular yer alır.