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Ağrı'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 10.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Sabah saatlerinde Ağrı’nın Diyadin ilçesi çarşı merkezinde karşılaşan iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, ortalık savaş alanına döndü. Polis yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, havaya ateş açtı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaşanan kavgada her iki gruptan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga eden grupların, ilçeye bağlı bir köyde ikamet eden iki aileye mensup oldukları öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı kavga

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