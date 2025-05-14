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Ağrı Dağı'nın gizemi: Nuh'un Gemisi orada olabilir! O söylemlere bire bir uyuyor...

Amerikalı araştırmacılar, Ağrı Dağı'nın eteklerinde Nuh’un Gemisi’ne ait olabileceği düşünülen gizemli yapılar keşfetti. Dağın derinliklerinde gerçekleştirilen yeni keşif, geminin İncil'deki tasvirine bire bir uyuyor.

Ağrı Dağı'nın gizemi: Nuh'un Gemisi orada olabilir! O söylemlere bire bir uyuyor...
Çiğdem Sevinç

Dünyanın en iyi araştırmacıları dört bir yandan Türkiye'ye akın ediyor. Ağrı Dağı'nda keşif yapan araştırmacılar, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını arıyor.

Asırlar önce meydana gelen büyük bir felakette kurtarıcı rol oynadığına inanılan Nuh'un Gemisi, 4 bin 300 yıl önce insanlığı ve her türden hayvanı yok olmaktan kurtarmıştı.

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ARAŞTIRMA SAHASINDA HEYECANLANDIRAN KEŞİF

NTV'nin haberine göre, Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupınar Formasyonu'nda çalışan bir grup Amerikalı araştırmacı, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklu bölgeler olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkardı.

Bağımsız araştırmacı Andrew Jones, yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit etti.

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İNCİL'DEKİ TARİFİYLE UYUŞUYOR

Taramalar ayrıca, geminin üç güverteli olduğuna dair İncil'deki anlatımla uyuşan, yerin altındaki üç katmanı da görüntüledi.

Şimdiye kadar yapılan taramalarda yüzeyin yaklaşık 6 metre altına kadar uzanan açısal yapılar ortaya çıkarıldı. Bu yapılar güverte benzeri bir platformun altındaki odaları temsil ediyor olabilir.

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İÇİNDE YÜRÜNEBİLECEK KADAR BÜYÜK BİR TÜNEL VAR

Araştırma ekibinden bir görevli, "Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki alana kıyasla farklı renkte olduğunu fark ettik" dedi.

Oluşumun ucundan ortasına doğru bir tünel uzandığı ve bunun içinden yürüyerek geçilebilecek kadar büyük olduğu da aktarıldı.

İçerideki potasyum seviyeleri de yaklaşık yüzde 40 daha yüksek.

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AĞRI DAĞI'NDA GEÇMİŞİN İZLERİ

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nın sadece 29 kilometre güneyinde bulunan Durupınar Formasyonu, modern dünya tarafından yalnızca bir asırdan az bir süredir biliniyor.

Yerel raporlara göre, Mayıs 1948'deki şiddetli yağmurlar ve depremler çevredeki çamuru yıkayarak gizemli oluşumu ortaya çıkardı. Daha sonra bir çoban tarafından keşfedildi.

İNCİL AĞRI DAĞI'NI İŞARET EDİYOR

İncil'de, Nuh'un Gemisi'nin, dünyayı sular altında bırakan 150 günlük bir tufandan kurtulduktan sonra Ağrı Dağı'na oturduğu belirtiliyor.

İlginç olan, oluşumun, geminin şekli ve boyutlarıyla uyuşan bir zirve yakınında yer alması. İncil ölçülerine göre gemi yaklaşık 155 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 16 metre yüksekliğindeydi.

Geminin Ağrı Dağı'na oturduğu fikri ise uzun zamandır tartışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı abd Nuh'un Gemisi
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