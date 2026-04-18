Ağrı şikayetiyle doktora gitti: Boğazından çıkana doktor da inanamadı! Tam 12 santimetre

Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın röntgen sonuçları, doktorları şaşırttı. Yapılan incelemede, hastanın vücudunda yaklaşık 12 santimetrelik bir metal cismin yıllardır fark edilmeden bulunduğu ortaya çıktı. İşte tıp dünyasında dikkat çeken bu sıra dışı vakanın detayları...

Gökçen Kökden

Çin’in Dalian kentinde yaşanan ve duyanları hayrete düşüren bir tıbbi vaka, tıp literatürüne geçmeye hazırlanıyor. 46 yaşındaki bir adam, tam 8 yıl boyunca boğazına saplanmış 12 santimetrelik metal bir yemek çubuğuyla yaşadı. "Dayanılmaz ağrılar" şikayetiyle hastaneye giden adamın röntgen sonuçları, doktorları bile şoke etti.

HER ŞEY BİR YEMEK SIRASINDA BAŞLADI

Olayın geçmişi sekiz yıl öncesine dayanıyor. Bugün 46 yaşında olan Bay Wang, o dönemde bir yemek sırasında yanlışlıkla paslanmaz çelikten yapılmış bir yemek çubuğunu yuttu. O dönemde aşırı alkol tüketimi sorunu yaşadığı belirtilen Wang, çubuğun boğazına kaçtığını fark etse de nefes darlığı çekmediği için durumu ciddiye almadı.

Hastaneye başvurduğunda doktorlar cerrahi müdahale gerektiğini, ancak operasyonun ciddi riskler taşıdığını belirtti. Bu risklerden korkan Wang, metal çubukla yaşamaya devam etme kararı alarak hastaneden ayrıldı.

8 YIL BOYUNCA 12 CM ÇUBUKLA YAŞADI

Zaman zaman boğazında yabancı bir cisim hissi ve hafif sızılar duysa da, Wang bu durumu "katlanılabilir" bularak yaşamını sürdürdü. Ancak son zamanlarda, özellikle sabahları başlayan şiddetli ağrılar hayatını kabusa çevirdi. Ağrı kesicilerin de etkisiz kalması üzerine talihsiz adam, Dalian Üniversitesi Teknoloji Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümüne acil servisten giriş yaptı.

Doktorlar, Wang'ın boğazını incelediklerinde dokularda herhangi bir kanama veya iltihaplanma görmediler. Ancak çekilen röntgen filmi gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koydu: Boğazın iç kısımlarına yerleşmiş, 12 santimetre uzunluğunda, metal bir şaft duruyordu. Çubuk, her an hayati damarlara zarar verebilecek veya doku hasarına yol açabilecek bir saatli bomba gibiydi.

TAM OLARAK 'MUCİZE' OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Dr. Huang Weipeng liderliğindeki sağlık ekibi, hastanın ameliyat korkusunu yenmek için titiz bir plan hazırladı. Boyun bölgesinde kalıcı bir hasar bırakmamak adına minimal invaziv (kapalı cerrahi) yöntem tercih edildi. Ağız içinden yapılan hassas bir müdahaleyle, 12 santimetrelik paslanmaz çelik çubuk, çevre dokulara zarar verilmeden tek parça halinde çıkarıldı.

Ameliyat sonrası hızla sağlığına kavuşan Bay Wang’ın boğazındaki ağrılar ve ödem tamamen ortadan kalktı. Hastane yönetimi, bu vaka üzerinden kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu:

"Vücuda yabancı bir cisim girmesi durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Cisimlerin vücutta uzun süre kalması, doku tahrişine, enfeksiyonlara ve hayati damarların parçalanması gibi geri dönülemez sonuçlara yol açabilir."
Bu olay, insan vücudunun bazen ne kadar dayanıklı olabileceğini gösterse de, tıbbi ihmalin yaratabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Anahtar Kelimeler:
Çin sağlık
