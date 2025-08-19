Mynet Trend

Ağrı şikayetiyle gitti göğsünden çıktı! 8 yıldır ordaymış

Tanzanya'da 44 yaşındaki bir adam göğsünden 10 gündür beyaz irin geldiğini belirterek hastaneye gitti. Röntgen çeken doktorlar gördükleri karşısında şaşkına uğradı.

Ağrı şikayetiyle gitti göğsünden çıktı! 8 yıldır ordaymış

Tanzanya’da bir adam, göğüs ağrısı ve irin gelmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunda, tam sekiz yıldır göğsünde büyük bir bıçak parçasıyla yaşadığı ortaya çıktı.

Ağrı şikayetiyle gitti göğsünden çıktı! 8 yıldır ordaymış 1

44 yaşındaki hasta, sağ memesinden 10 gündür beyaz irin geldiğini belirtti. Çekilen röntgende, göğsünün içinde büyük bir bıçak tespit edildi. sekiz yıl önce kavga sırasında yüzünden, sırtından ve göğsünden yaralandığını, o dönemde hastanede sadece dikiş atıldığını hatırladığını söyledi. Ancak o dönemde bulunduğu hastanede görüntüleme imkanı olmadığı için vücudunda yabancı cisim fark edilmedi.

