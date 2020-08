Ağrı’da ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde kurulan kayıt bürolarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İl Spor Merkezleri (Ücretsiz Yaz Spor Okulları) kayıtları başladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Ücretsiz Yaz Spor Okullarının kayıtlarına 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başladı. Konu hakkında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından İl Spor Merkezleri kapsamında hayata geçirilen ve her yıl düzenli olarak organize edilen Ücretsiz Yaz Spor Okulları antrenmanları Ağrı’da bu yıl 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibariyle antrenörlerimiz nezaretinde kayıtlara başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından alınan tedbirler ve bir dizi önlemler neticesinde, sporcularımızın ve gençlerimizin sağlığını azami seviyede ön plânda tutarak, tesis kullanım kuralları ile birlikte antrenörlerimiz tarafından da maske, mesafe ve hijyen kurallarına önemli ölçüde dikkat edilerek sportif çalışmalar gerçekleştirilecek. Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla antrenmanlarımız gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması, sporla tanıştırılması ve gençlerimizde spor kültürü oluşturulması hedefleniyor. Bu yıl İl Spor Merkezinde; Atletizm, Kayak, Badminton, Basketbol, Boks, Cimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Özel Sporcular, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme spor dallarında faaliyet gösterilecektir. Detaylı bilgi ve kayıt için İl ve İlçe Müdürlüklerimiz’le irtibata geçebilirsiniz.”



