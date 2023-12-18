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  4. Ağrı’nın 2 ilçesinde taşımalı eğitim ve bazı köylerde eğitime bugün ara verildi

Ağrı’nın 2 ilçesinde taşımalı eğitim ve bazı köylerde eğitime bugün ara verildi

18.12.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarında, Diyadin ilçesinde de 5 köy okulunda eğitime bugün ara verildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirildi.

Açıklamada, ilçede köy okullarıyla taşımalı eğitime 18 Aralık 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi.

Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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