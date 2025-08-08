Ağustos 2025 dolunayı Kova burcunda: Burçları neler bekliyor?

2025 Ağustos'unda gerçekleşecek Kova Dolunayı, bireysel ve toplumsal değişimlere ışık tutuyor. İşte burçlara etkileri ve dikkat edilmesi gerekenler...

Ağustos 2025 dolunayı, gökyüzünde Kova burcunun etkisiyle parlayacak. Bu dolunay, bireysel farkındalığımızı artırmanın yanı sıra, toplumsal dönüşüm için de önemli bir fırsat sunuyor. Kova burcunun yenilikçi ve özgürlükçü enerjisi, hayatımızda köklü değişimlere yol açabilir. Özellikle, uzun zamandır cesaret edemediğimiz adımları atmak, yeni projelere başlamak veya ilişkilerimizde farklı bir boyut yakalamak için uygun bir zaman dilimi olabilir.

Astrologlar, bu dolunayın zihinsel berraklığı artıracağını, yaratıcı vizyonu destekleyeceğini ve sosyal bağların yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Merkür, Uranüs ve Satürn'den aldığı güçlü destekle, bu dolunay, geçmişte askıda kalan konuların çözüme kavuşması, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi ve geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atılması için zemin hazırlıyor.

Burçlara Etkileri: