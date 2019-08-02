Ağustos ayında 1500 TL altına alınabilecek telefonlar

Malum son günlerde döviz kuru düşüş trendi içerisinde. Hatta dolar geçtiğimiz günlerde son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Peki döviz kurlarındaki bu düşüş telefon fiyatlarını nasıl etkiledi.
Hemen baştan söyleyelim. Geçtiğimiz son 2 - 3 aya kıyasla telefon fiyatlarında önemli bir değişim söz konusu değil. Yani fiyatların hemen hemen aynı kalibrede olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Görünen o ki kısa süre önce gelen ÖTV zammı ile düşen döviz kuru akıllı telefon fiyatlarını dengede tutmuş durumda.
Huawei Y7 2019
Yonga Seti: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1490 TL
Samsung Galaxy A10
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1250 TL
Samsung Galaxy A20
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1490 TL
Xiaomi Redmi 7
Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1350 TL
Xiaomi Mi A2 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1490 TL
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