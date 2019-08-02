Ağustos ayında 1500 TL altına alınabilecek telefonlar

Malum son günlerde döviz kuru düşüş trendi içerisinde. Hatta dolar geçtiğimiz günlerde son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Peki döviz kurlarındaki bu düşüş telefon fiyatlarını nasıl etkiledi.

Hemen baştan söyleyelim. Geçtiğimiz son 2 - 3 aya kıyasla telefon fiyatlarında önemli bir değişim söz konusu değil. Yani fiyatların hemen hemen aynı kalibrede olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Görünen o ki kısa süre önce gelen ÖTV zammı ile düşen döviz kuru akıllı telefon fiyatlarını dengede tutmuş durumda.

Huawei Y7 2019

Yonga Seti: Snapdragon 450

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1490 TL

Samsung Galaxy A10

Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 2GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç

Kamera: 13MP / 5MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1250 TL

Samsung Galaxy A20

Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1490 TL