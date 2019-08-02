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Ağustos ayında 1500 TL altına alınabilecek telefonlar

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TEKNOLOJİ  | 02.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bu yazımızda sizlere 1500 TL civarına alabileceğiniz akıllı telefon tavsiyesi üzerine bazı önerilerde bulunacağız.

Ağustos ayında 1500 TL altına alınabilecek telefonlar

Malum son günlerde döviz kuru düşüş trendi içerisinde. Hatta dolar geçtiğimiz günlerde son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Peki döviz kurlarındaki bu düşüş telefon fiyatlarını nasıl etkiledi.

Hemen baştan söyleyelim. Geçtiğimiz son 2 - 3 aya kıyasla telefon fiyatlarında önemli bir değişim söz konusu değil. Yani fiyatların hemen hemen aynı kalibrede olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Görünen o ki kısa süre önce gelen ÖTV zammı ile düşen döviz kuru akıllı telefon fiyatlarını dengede tutmuş durumda.

Huawei Y7 2019

huawei y7 2019

Yonga Seti: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1490 TL

Samsung Galaxy A10

galaxy a10

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1250 TL

Samsung Galaxy A20

galaxy a20

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1490 TL

Xiaomi Redmi 7

xiaomi-redmi-7

Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1350 TL

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite

Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1490 TL

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Anahtar Kelimeler:
Ağustos telefon

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