Ağustos dolunayı ne zaman gerçekleşecek? Burçlara etkileri neler olacak?

Gökyüzü meraklıları ve astroloji takipçileri için beklenen an yaklaşıyor. Ağustos ayının dolunayı, burçlar üzerindeki etkileriyle birlikte mercek altında.

Ağustos ayının merakla beklenen dolunayı için geri sayım başladı. Gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar ve astrolojiye inananlar, dolunayın burçlar üzerindeki olası etkilerini araştırıyor. Özellikle 2025 Ağustos'unda gerçekleşecek dolunay, Mars'ın Terazi burcundaki konumuyla birlikte daha da önem kazanıyor.

Dolunay Ne Zaman Gerçekleşecek?

Kesin tarih henüz netleşmemiş olsa da, Ağustos ayının ortalarına doğru dolunayın gerçekleşmesi bekleniyor. Astronomi meraklıları ve astroloji uzmanları, bu tarihi yakından takip ediyor.

Ağustos Dolunayının Burçlara Etkileri Neler Olacak?

Dolunaylar, duygusal yoğunluğun arttığı, ilişkilerin ve içsel dengelerin ön plana çıktığı zamanlardır. Ağustos dolunayı, özellikle Terazi burcunda ilerleyen Mars'ın etkisiyle, adalet, denge, uyum ve ilişkiler konularında önemli etkiler yaratabilir. İşte burçlara olası etkileri: