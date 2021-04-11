Yönetmenliği Orhan Aksoy'un, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği ve Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ah Nerede filmi 90 dakika uzunluğunda bir romantik komedi filmidir. Vatandaşlar Ah Nerede filminin çekim yerini ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki Ah Nerede filmi ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi oyuncuları kimler?
Filmde, İstanbul'a eğitim için gelen çapkın Ferit karakterinin Zehra'ya âşık olması anlatılıyor. Önemli isimlerin başrolü üstlendiği film 1975 senesi yapımıdır. Ah Nerede filmi İstanbul'un Levent semtinde çekilmiştir. Tarık Akan'ın ve Gülşen Bubikoğlu'nun bulunduğu apartmanlar ise yine Levent'te yer almaktadır.
Gülşen Bubikoğlu, Zehra
Tarık Akan, Ferit
Nilgün Atılgan, Aysel
Aydan Adan, Selin
Adile Naşit, Huriye
İlhan Hemşeri, Komiser
Ekrem Dümer, Nikâh memuru
Nubar Terziyan, Ferit'in kayınpederi
Leman Akçatepe, Zehra'nın annesi
Feridun Şavlı, Kapıcı
İhsan Baysal, Hallaç
Serpil Nur, Selin'in ablası
Hulusi Kentmen, Ferit'in babası
Şükriye Atav, Ferit'in annesi
Hayati Hamzaoğlu, Ali Kaya
Halit Akçatepe, Murat
Cengiz Nezir, Ömer
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