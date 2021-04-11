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Ah Nerede filmi ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi oyuncuları kimler?

11.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı 90 dakika uzunluğundaki Ah Nerede filmi bir romantik komedi filmidir. Vatandaşlar Ah Nerede filminin çekim yerini ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki Ah Nerede filmi ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

Ah Nerede filmi ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliği Orhan Aksoy'un, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği ve Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ah Nerede filmi 90 dakika uzunluğunda bir romantik komedi filmidir. Vatandaşlar Ah Nerede filminin çekim yerini ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki Ah Nerede filmi ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi oyuncuları kimler?

AH NEREDE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde, İstanbul'a eğitim için gelen çapkın Ferit karakterinin Zehra'ya âşık olması anlatılıyor. Önemli isimlerin başrolü üstlendiği film 1975 senesi yapımıdır. Ah Nerede filmi İstanbul'un Levent semtinde çekilmiştir. Tarık Akan'ın ve Gülşen Bubikoğlu'nun bulunduğu apartmanlar ise yine Levent'te yer almaktadır.

AH NEREDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gülşen Bubikoğlu, Zehra
Tarık Akan, Ferit
Nilgün Atılgan, Aysel
Aydan Adan, Selin
Adile Naşit, Huriye
İlhan Hemşeri, Komiser
Ekrem Dümer, Nikâh memuru
Nubar Terziyan, Ferit'in kayınpederi
Leman Akçatepe, Zehra'nın annesi
Feridun Şavlı, Kapıcı
İhsan Baysal, Hallaç
Serpil Nur, Selin'in ablası
Hulusi Kentmen, Ferit'in babası
Şükriye Atav, Ferit'in annesi
Hayati Hamzaoğlu, Ali Kaya
Halit Akçatepe, Murat
Cengiz Nezir, Ömer


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