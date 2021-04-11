Yönetmenliği Orhan Aksoy'un, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği ve Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ah Nerede filmi 90 dakika uzunluğunda bir romantik komedi filmidir. Vatandaşlar Ah Nerede filminin çekim yerini ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki Ah Nerede filmi ne zaman çekildi? Ah Nerede filmi oyuncuları kimler?

AH NEREDE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde, İstanbul'a eğitim için gelen çapkın Ferit karakterinin Zehra'ya âşık olması anlatılıyor. Önemli isimlerin başrolü üstlendiği film 1975 senesi yapımıdır. Ah Nerede filmi İstanbul'un Levent semtinde çekilmiştir. Tarık Akan'ın ve Gülşen Bubikoğlu'nun bulunduğu apartmanlar ise yine Levent'te yer almaktadır.

AH NEREDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gülşen Bubikoğlu, Zehra

Tarık Akan, Ferit

Nilgün Atılgan, Aysel

Aydan Adan, Selin

Adile Naşit, Huriye

İlhan Hemşeri, Komiser

Ekrem Dümer, Nikâh memuru

Nubar Terziyan, Ferit'in kayınpederi

Leman Akçatepe, Zehra'nın annesi

Feridun Şavlı, Kapıcı

İhsan Baysal, Hallaç

Serpil Nur, Selin'in ablası

Hulusi Kentmen, Ferit'in babası

Şükriye Atav, Ferit'in annesi

Hayati Hamzaoğlu, Ali Kaya

Halit Akçatepe, Murat

Cengiz Nezir, Ömer



