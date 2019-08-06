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Ah şu sosyal medya! Instagram'da ve gerçek hayatta yaşananlar...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 06.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

Geraldinewest adlı bir blogger “Instagram ve Gerçeklik” başlığı altında fotoğrafları karşılaştırıyor ve ortaya çok komik zıtlıklar çıkıyor. Gelin bu, komik paylaşımlara hep birlikte bakalım.

Ah şu sosyal medya! Instagram'da ve gerçek hayatta yaşananlar...

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri neyin gerçek neyin yapay olduğunu anlamakta zaman zaman zorlanabiliyoruz. Çoğu insan sanki sadece beğenilmek için sosyal medyada yaşıyor. Bu nedenle o küçük ekrandan yansıttıkları hayatlar çoğu zaman sahte olabiliyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir blogger, sosyal medya hesabından 'Instagram'da ve gerçek hayatta' başlığı altında birbirinden komik paylaşımlar yapıyor ve trajikomik olan bu durumu takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

1. Aşk hayatı

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2. Yaz paylaşımları

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3. Seyahatte...

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4. Alışverişte

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5. Duşta kişisel bakım

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6. Cadılar Bayramı'nda

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7. Yılbaşında

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8. Sabah uyandığında

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9. Partide

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10. Markete gittiğinde

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11. Banyoda keyif yaparken...

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12. Yağmurda...

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13. Sonbaharda...

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14. Doğum günü sabahında...

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15. Mutfakta

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16. Buz pateninde

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17. Yılbaşı alışverişinde...

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18. Yılbaşı ağacı süslerken

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19. Partinin sonunda...

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20. Hediye paketlerken

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21. Yemekte

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22. Kış gezmesinde...

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23. Sabah sporu...

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24. Karda, kışta...

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25. Kıyafet denerken...

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26. Çekici pozlar verirken...

geraldinewest_51489066_2470088743018716_5301079616519351801_n

27. Yeteneklerini sergilerken...

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28. Yürüyüşte...

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29. Kıyafet balosunda...

geraldinewest_54237209_267422194158880_5207806022231605069_n

30. Uyurken...

geraldinewest_54247853_2923759797641626_5609377991743792428_n

31. Havuzda...

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32. Güneşlenirken...

geraldinewest_60276151_738791509887309_5324059014024444975_n

33. Piknikte...

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34. Denizde...

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35. Plaja giderken...

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