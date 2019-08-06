Ah şu sosyal medya! Instagram'da ve gerçek hayatta yaşananlar...

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri neyin gerçek neyin yapay olduğunu anlamakta zaman zaman zorlanabiliyoruz. Çoğu insan sanki sadece beğenilmek için sosyal medyada yaşıyor. Bu nedenle o küçük ekrandan yansıttıkları hayatlar çoğu zaman sahte olabiliyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir blogger, sosyal medya hesabından 'Instagram'da ve gerçek hayatta' başlığı altında birbirinden komik paylaşımlar yapıyor ve trajikomik olan bu durumu takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

1. Aşk hayatı

2. Yaz paylaşımları

3. Seyahatte...

4. Alışverişte

5. Duşta kişisel bakım

6. Cadılar Bayramı'nda

7. Yılbaşında

8. Sabah uyandığında

9. Partide

10. Markete gittiğinde

11. Banyoda keyif yaparken...

12. Yağmurda...

13. Sonbaharda...

14. Doğum günü sabahında...

15. Mutfakta

16. Buz pateninde

17. Yılbaşı alışverişinde...

18. Yılbaşı ağacı süslerken

19. Partinin sonunda...

20. Hediye paketlerken

21. Yemekte

22. Kış gezmesinde...

23. Sabah sporu...

24. Karda, kışta...

25. Kıyafet denerken...

26. Çekici pozlar verirken...

27. Yeteneklerini sergilerken...

28. Yürüyüşte...

29. Kıyafet balosunda...

30. Uyurken...

31. Havuzda...

32. Güneşlenirken...

33. Piknikte...

34. Denizde...

35. Plaja giderken...





