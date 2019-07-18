'Ahh Tamara' hikayesi ile bilinen Akdamar Adası’nda görülecek yerler

Türkiye videosu çekimlerim sırasında ziyaret ettiğim şehirde görmek istediğim yerlerin başında geliyordu Akdamar Kilisesi. Yakın bir zamanda ziyarete açılan kilise oldukça ilgi görüyor. Akdamar Adası’nda bulunan bulunan kiliseye ulaşım için Van şehir merkezinden araç kiralama yaparak yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından orada olabilirsiniz. Adaya gideceğinizi söylerseniz sizi adaya giden teknelerin kalktığı limana bırakırlar. Limandan doldukça kalkan teknelerle 15dakika süren bir yolculuktan sonra adaya ulaşıyorsunuz. Adaya 10TL ücret ödeyerek ya da müze kart ile ücretsiz giriş yapabilirsiniz.

MS 915-921 yılları arasında kral 1. Gagik denetiminde Keşiş Manuel tarafından inşa edilen Akdamar Kilisesi (Kutsal Haç Kilisesi), Kutsal Haç şeklinde tasarlanmış. Kilisede, İncil ve Tevrat’tan dini ve günlük konuların işlendiği kabartma ve taş işlemeciliğinin en güzel örneklerini görebilirsiniz. Kubbenin içindeki uzun duvarda yer alan Hz.İsa figürünün yapıldığı günden günümüze kadar korunması kilisenin değerini daha da arttırıyor.