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Ahilik Haftası etkinlikleri başlıyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Ahi Evran-ı Veli’yi anmak ve onun ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinlikleri pandemi gölgesinde başlıyor.Başlayacak etkinlikler hakkında bilgi veren Kırşehir Valisi İbrahim Akın, koronavirüs salgını nedeniyle Ahilik Haftası etkinliklerinin kısaltılmış programlar şeklinde gerçekleştirileceğini söyledi.Ahilik geleneğini yaşatmak, toplumun huzur ve mutluluğunu esas alan bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl Ticaret Bakanlığı koordinesinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali Akın, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak amacıyla bu seneki Ahilik Haftası Programında bazı kısıtlamalar yapıldı.

Ahilik Haftası etkinlikleri başlıyor

Ahi Evran-ı Veli’yi anmak ve onun ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinlikleri pandemi gölgesinde başlıyor.
Başlayacak etkinlikler hakkında bilgi veren Kırşehir Valisi İbrahim Akın, koronavirüs salgını nedeniyle Ahilik Haftası etkinliklerinin kısaltılmış programlar şeklinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Ahilik geleneğini yaşatmak, toplumun huzur ve mutluluğunu esas alan bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl Ticaret Bakanlığı koordinesinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali Akın, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak amacıyla bu seneki Ahilik Haftası Programında bazı kısıtlamalar yapıldı. İlimiz için önemli bir değer olan Ahiliği tanıtmak ve ilkelerini yaşatmak üzere hazırlanan Ahilik Haftası Kutlamalarında her ne kadar kısaltılmış programlar seçilse de Ahi Şehri Kırşehir’e yakışır bir şekilde etkinlikler gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız"dedi.

33.’sü kutlanacak etkinlikler Kırşehir merkezli Türkiye genelinde yarın saat 09:00’da Kırşehir kalesinden top atışları ile başlayacak. Ahi Evran-I Veli’nin Türbesinde yapılacak duanın ardından Esnaf Odaları Birliği önünde düzenlenecek törenle hayatını Ahiliğin tanıtılmasına adayan merhum Mustafa Karagüllü adına sokak açılışı gerçekleştirilecek. Kırşehir genelinde ise esnaf, fiyatlarını düşürerek alışveriş vestivaline katılacak.

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