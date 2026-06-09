Ahırın içine inşa etti, ceza yedi! Kurnazlığının bedelini hapis ile ödeyecek

İngiltere'de yaşayan 59 yaşındaki çiftçi Helen Lowe, koyunlarına daha yakın olabilmek için ahırın içine yaptığı ev nedeniyle mahkemelik oldu. Altı yıldır yerel yönetimle hukuk mücadelesi veren kadın, şimdi iki yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.

Derbyshire bölgesinde 40 dönümlük çiftliğinde koyun yetiştiriciliği yapan Lowe, ahırın içine inşa ettiği yapının lüks bir konut olmadığını, yalnızca kuzulama dönemlerinde hayvanlarına bakabilmek amacıyla kullanıldığını söyledi.

"BU BİR SARAY DEĞİL"

Hakkındaki suçlamalara tepki gösteren Lowe, yapının gizlenmediğini savundu.

"Bu, koyunlarıma bakabilmek için yapılmış geçici bir yapı. Windsor Şatosu ya da lüks bir kaçamak evi değil" diyen çiftçi, ev için belediye vergisi ödediğini ve bu nedenle yapıyı saklamasının mümkün olmadığını öne sürdü.

BELEDİYE BİLEREK GİZLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ancak yerel yönetim aynı görüşte değil. Derbyshire Dales Bölge Konseyi, yapının tarımsal amaçlı kullanılan ahırın içine yerleştirilerek tespit edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını savunuyor.

Yetkililer, Lowe'un gerekli imar ve yapı izinlerini almadan evi inşa ettiğini, 2020 yılında gönderilen yıkım ve kullanımın durdurulması kararlarına da uymadığını belirtti.

MAHKEMEDEN SUÇLU KARARI ÇIKTI

Lowe, belediyenin ilk yaptırım kararına itiraz etti ancak 2022 yılında davayı kaybetti. Mahkeme, söz konusu yapının konut olarak kullanılmaması yönünde karar verdi.

Yerel yönetim ise çiftçinin karara rağmen evde yaşamaya devam ettiğini iddia ederek yeniden mahkemeye başvurdu. Görülen davada Lowe, mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulundu.

Mahkeme ayrıca çiftçinin belediyenin 10 bin sterlinlik yargılama masrafını da ödemesine hükmetti.

"BU BİR CADI AVI"

Kararın ardından açıklama yapan Lowe, yaşananları "cadı avı" olarak nitelendirdi. Hayatındaki en büyük önceliğin hayvanları olduğunu söyleyen çiftçi, "Beni bu duruma getiren şey hayvanlarıma olan bağlılığım oldu" dedi.

Yerel yönetim ise kararın önemli bir mesaj verdiğini belirterek, imar kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve izin alınmadan yapılan yapılaşmalara göz yumulamayacağını açıkladı.

Helen Lowe'un cezası 18 Ağustos'ta açıklanacak. Mahkemeye itaatsizlik suçundan iki yıla kadar hapis cezası, sınırsız para cezası veya her iki yaptırımla da karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.