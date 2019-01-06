Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e Premier Lig'den, Kucka'ya Parma'dan teklif var!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları; "TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN SIKINTILI SÖZLEŞMESİNDEN KURTULDUK" Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın takımdan gidişi hakkında, "Trabzonspor, Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu." dedi. Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılışı ile büyük bir mali yükten kurtulduklarını belirten Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: O konuyla alakalı söyleyeceğim tek şey, Trabzonspor tarihin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Kişiye yönelik, oyuncuya yönelik bir eleştiri yok. Trabzonspor tarihinin hatta Türk futbol tarihinin, dünya futbolunda da eşine rastlanabilir mi onu da bilemiyorum ama Trabzonspor, Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu diyerek özetleyebilirim. Tekrar tekrar söylüyorum, bunun kişiye yönelik bir eleştiri olarak değerlendirmeden, sözleşme açısından değerlendirilmesi doğru bir bakış açısı olacaktır. "O SENE BU SENE Mİ?" Dün gece 2'ye kadar çalıştık. Bir önceki gece aynı şekilde. Her şey ekonomik ve sportif disiplini rayına oturtmak için. 2-3 sene müsade edin, demiştik. Bundan şaşmadık. Şampiyonluk sözü vermedik, böyle bir beklenti içine girmesinler. Zirve mücadelesi yapan bir takımımız var. Şampiyon olacağım, diyenden uzak durun. O zaman versinler bize kupayı, diğerleri oynasınlar.

Geçenlerde bir takımın yöneticisi, 'Biz bu sene şampiyonuz' dedi. Ben de içimden, 'Hadi canım' dedim. Bunlar popülist söylemler. Güzel şeyler bekleyelim. O sene bu sene... Ne bileyim, bu sene mi gelecek sene mi? Yol oraya gidiyor bu kesin. 18 dosya var FIFA'da. Bunlar sadece transfere engel teşkil etmiyor. Allah korusun puan silmeye ve küme düşmeye... Her çıkan dosyanın önüne baraj kuruyoruz. İnşallah top barajdan sekmez. "KADRO MALİYETİNİ DÜŞÜRDÜK" Antalya kampında 29 kişilik oyuncu kadrolarından 19'unun altyapıdan olduğunu hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, şu görüşleri paylaştı: Bu bizim politikamızdı. Vermiş olduğumuz sözdü. Tamamı A takım kadrosunda yer almayacak tabii ki ama bu onlara verilen en büyük şans. Bu şansı çok iyi değerlendirmeliler. Trabzonspor kalibresineki bir kulüp, bu kadar sayıda genç oyuncusuna hiçbir zaman bu şansı vermedi. Bu hem kulübümüzü ekonomik olarak rahatlatacak, hem de Türk futbolunda özellikle milli takım düzeyinde sıkıntılara bir ölçüde çözüm olacak diye düşünüyorum. Bunu ekonomik olarak da yapmak zorundayız. Aldığımızda 37 milyon avro olan kadro maliyeti 16 milyon avrolara düşmüş. Önümüzdeki sezon tahmin ediyorum daha da aşağılara çekilecek. 14-15 milyon avroluk bir kadro oluşumu Trabzonspor'u her zaman zirve yarışının içerisinde tutar.

"OLCAY'IN MENAJERİYLE FESİH İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR" Hocanın talepleri olur, futbol şubesinde değerlendirilir. Oyuncularımızın birikmiş olan eylül,ekim parasını ödemek. Burada oyuncular iki, üç kişilik performans gösteriyor. Transfer olabilir ama birinci öncelik oyuncularımızın alacaklarının bir bölümünü ödemek. Transfer yasağını transfer yapmak için kaldırmıyoruz. Arka arkaya ikinci yasak bizi zora sokabilir. Çok sıkıntılı bir yerin eşiğinden dönmeye çalışıyoruz. Trabzonspor çok sıkıntılı bir yere kadar getirilmiş. Sözleşmenin feshi konusunda Olcay'ın menajerleri ile görüşülüyor. Problemin çözüleceğini düşünüyorum. ONUR KIVRAK AÇIKLAMASI Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin feshi konusunda asbaşkanımız menajerleriyle görüşüyor. Şu ana kadar kabul edilmedi, şu andan sonra kabul edilmeyecek diye bir şey yok. Bir çözüldü gibi gözüküyor, bir karşı taraf vazgeçiyor. Çözülür ama. "ABDÜLKADİR'E İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ" Abdülkadir ve Yusuf'un, Trabzonspor'un bu projesine, gerçeklerine ve altyapısına hizmet zorunluluğu var. Onlar bizim marka elçimiz olacaklar. Ben onları yurt dışına gönderdiğim zaman benim oradaki marka elçim olacaklar.