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Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya teklifler geldiğini açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.11.2018 21:19 | Son Güncelleme

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya flaş teklif! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın genç isimlerinden Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan, Yusuf Yazıcı'ya ise Real Sociedad ve Hannover'den teklif geldiğini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya teklifler geldiğini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

7 aydır bordo-mavili takımın başkanlığını yapan Ağaoğlu, takımın genç yetenekleri Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya birçok takımdan teklifler geldiğini belirtti.

"F.BAHÇE MAÇINDA STATTA OLACAĞIM"

"Futbolda bu sene değişen şeyi herkes biliyor. Artık her takım, her takımı yenebiliyor. Çünkü takımlar, kapı arkası, masa altı veya perde arkası sıkıntılarla bu sezon çok daha az karşılaşıyor. İkinci yarıdaki Fenerbahçe maçında İstanbul'da statta olacağım. İlk yarıdaki maçta rakip takımın başkanının ve yöneticilerinin bizim sahamıza gelip gelmeyeceklerine kendileri karar vereceklerdir."

"ALTINORDU MODELİ BİZİM MODELİMİZDİ"

"Altınordu'nun modeli bizim modelimizdi. Şimdi onlar bunu uyguluyor. Barcelona'daki Messi nereden geldi? Altyapılarından 7 oyuncu ana kadroda oynuyor. Futbolcu satarak para kazanan bir Trabzonspor olmak zorundayız."

"ABDÜLKADİR VE YUSUF'A TEKLİFLER VAR"

"Değeri ödendiği takdirde her oyuncumuzun takımdan ayrılmasına izin veririz. Yusuf Yazıcı için Real Sociedad ve Hannover, Abdülkadir Ömür için Benfica bize resmi teklifte bulundular. Reddettik"

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Trabzonspor ahmet ağaoğlu Yusuf Yazıcı Abdülkadir Ömür

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