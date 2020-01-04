Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile yönetim kurulu üyeleri; teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetin katılımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Marina Restoran'da düzenlenen yemekte buluştu.
Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir’e desteklerini iletirken, “Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız” dedi.
(DHA)
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