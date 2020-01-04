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  4. Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek

Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman'dan boşalan göreve getirilen Hüseyin Çimşir ve ekibiyle yemekte bir araya geldi.

Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile yönetim kurulu üyeleri; teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetin katılımı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Marina Restoran'da düzenlenen yemekte buluştu.

Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir’e desteklerini iletirken, “Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız” dedi.

(DHA)

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