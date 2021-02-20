Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe maçına konsantre olacağız

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Özellikle Abdullah hoca geldikten sonra Galatasaray maçı hariç maç kaybetmedik. Kazanma alışkanlığı diye hocanın sürekli tekrarladığı bir şey vardı. O alışkanlığı edindi takım. Bugün pek pozisyon zenginliği olmayan bir maçtı. İki takım da dengeli oynadı. Maçın sonuna doğru Yusuf’un inanılmaz deparı, bireysel çabası skoru getirdi. Skorla birlikte de 3 puanı getirdi. Hoca gibi ben de puanları sayamıyorum. Sadece 4. sıradayız onu biliyorum. Maç maç bakıyoruz. Yenilmezlik serisi, galibiyet serisi bunlar da fazla bir şey ifade etmiyor. Puan kaybettiğiniz zaman o galibiyet serisinin bir anlamı olmuyor, tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Bütün gücümüzle Fenerbahçe maçına konsantre olacağız. Takımda çok ciddi eksikler var. Ama aynı oranda Başakşehir’deki eksikleri de göz ardı etmememiz lazım. Zaten bu beklenen bir şeydi. Hem bu pandemi süreci hem de sıkıştırılmış lig ve sezona geç başlanması, neredeyse 3-4 günde bir maç oynanması bu oyuncuların fizik gücünü ve dayanıklılığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Önümüzdeki maçlarda da buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz" şeklinde konuştu.

"BU TÜR MAÇLARDA ŞANS BULUYOR GENÇ OYUNCULARIMIZ" "Bir taraftan da mutlu olduğum şey, bu kadar sakatlığın ardından genç oyuncuların şans bulması” diyen başkan Ağaoğlu, "Bugün Kağan, herkes 18 yaşında diyor ama bana göre 17 yaşında. Lise son sınıf öğrencisi. Ama kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. Bu tür maçlarda şans buluyor genç oyuncularımız. Bu işin sevindirici diğer bir tarafı da o. Bana göre de mükemmel oynadı ve uzatmalarda mutlak bir pozisyonu ayağıyla çıkardı. Ondan sonra Atakan giriyor, sol tarafta Faruk Can oynadı. Bu oyuncularımızın şans bulması açısından da baktığımız zaman U19 Ligi biliyorsunuz bir senedir oynanmıyor. U17 oynanmıyor, diğer alt ligler oynanmıyor. En azından bu genç oyuncularımızın bu tür maçlarda kadroda kendine yer bulması ve maç tecrübesi edinmesi, maç stresini üzerlerinden atması açısından olayın olumlu olarak değerlendireceğimiz tarafı o" açıklamasında bulundu. "KAÇ PUAN OLDUĞUMUZUN FARKINDA DEĞİLİM" Şampiyonluk yarışıyla ilgili ise Ağaoğlu, "Kaç puan olduğumuzun farkında değilim, puana da bakmıyoruz. Kazandığımız maçlara bakıyoruz. Önümüzdeki maça konsantre oluyoruz. Bu ve benzeri şeyleri söylemek için çok erken. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar var. Trabzonspor da doğal olarak bu yarışın içinde olan ve olması gereken bir takım. Şu anda önümüze bakıyoruz. Daha doğrusu önümüze bakıyoruz derken, önümüzdeki maça bakıyoruz. Lig bittiği zaman yolun bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz. Sezonu kimin, nerede tamamlayacağını hep birlikte göreceğiz. Ama şu sıkıntılı süreç içerisinde hoca bunu sürekli tekrarlıyor. Bizler de aynı şekilde tekrarlıyoruz; maç maç bakıyoruz. Bizim için artık Başakşehir maçı bitti, sonucu ne olursa olsun. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını oynadıktan sonra önümüzde Kasımpaşa maçı var. O şekilde gidiyoruz. Şampiyonluk ve benzeri şeyler için farklı bir şekilde egzajere etmek doğru bir bakış açısı olmaz" diye konuştu.