Ahmet Ağaoğlu: FIFA'ya şikayet ediyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN KEYİFLİ"

Tek farklı da olsa 3 puan her zaman keyifli bir skor oluyor. 1-0, 2-1, 3-2 de kazansanız, fazla atılan gole fazla puan verilmediği için tek farklı galibiyet ve alınan 3 puan.. Önümüzde Alanya maçı var, maç maç bakıyoruz.

"4 MHK DEĞİŞTİ, BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Konuşmakla bir şeyler değişmiyor maalesef. Bir kulüp başkanımız taş üstünde taş bırakmam dediği zaman, ben de kendisine "Omuz üstünde baş bırakmam" dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Ben göreve geleli 3 yıl olacak neredeyse. 4 MHK değişti ama değişen hiçbir şey yok ortada.

"MEYDAN MUHAREBESİ DEĞİL BURASI"

Sıkıntılar aynı, problemler aynı bunlar hatta artarak devam ediyor. Meydan muharebesi değil burası. Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce (Fenerbahçe maçında) neden kart göstermedin diyor o ifade...

"FEDERASYON BAĞIMSIZ DEĞİL"

20 sayfalık bir tavsiye kararı geldi, kurulların bağımsız olmadığı ve verilen cezaların temel teşkil etmediği konusunda. Federasyon biz özerkiz, bağımsızız, bize kimse karışamaz diyor, değil aslında, sadece aldıkları kararlar yargıya taşınamaz. TBMM millet adına görev yapıyor, istediğiniz kararı alırsınız anlamına gelmez bağımsız olmak. TFF de, FIFA'nın talimatlarına ve kurallarına uyma zorunluluğu var. Kurullar bağımsızlıktan uzak, onlar bağımlı olduğu yerler doğrultusunda karar veriyor.