SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Ağaoğlu: FIFA'ya şikayet ediyoruz

Ahmet Ağaoğlu: FIFA'ya şikayet ediyoruz

04.03.2021 19:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ahmet Ağaoğlu: FIFA'ya şikayet ediyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası TFF'yi FIFA'ya şikayet etme kararı aldıklarını açıkladı. Sert ifadeler kullanan Ağaoğlu, ''Bu düzen değişmeden ölmek istemiyorum' dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN KEYİFLİ"

Tek farklı da olsa 3 puan her zaman keyifli bir skor oluyor. 1-0, 2-1, 3-2 de kazansanız, fazla atılan gole fazla puan verilmediği için tek farklı galibiyet ve alınan 3 puan.. Önümüzde Alanya maçı var, maç maç bakıyoruz.

"4 MHK DEĞİŞTİ, BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Konuşmakla bir şeyler değişmiyor maalesef. Bir kulüp başkanımız taş üstünde taş bırakmam dediği zaman, ben de kendisine "Omuz üstünde baş bırakmam" dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Ben göreve geleli 3 yıl olacak neredeyse. 4 MHK değişti ama değişen hiçbir şey yok ortada.

"MEYDAN MUHAREBESİ DEĞİL BURASI"

Sıkıntılar aynı, problemler aynı bunlar hatta artarak devam ediyor. Meydan muharebesi değil burası. Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce (Fenerbahçe maçında) neden kart göstermedin diyor o ifade...

"FEDERASYON BAĞIMSIZ DEĞİL"

20 sayfalık bir tavsiye kararı geldi, kurulların bağımsız olmadığı ve verilen cezaların temel teşkil etmediği konusunda. Federasyon biz özerkiz, bağımsızız, bize kimse karışamaz diyor, değil aslında, sadece aldıkları kararlar yargıya taşınamaz. TBMM millet adına görev yapıyor, istediğiniz kararı alırsınız anlamına gelmez bağımsız olmak. TFF de, FIFA'nın talimatlarına ve kurallarına uyma zorunluluğu var. Kurullar bağımsızlıktan uzak, onlar bağımlı olduğu yerler doğrultusunda karar veriyor.

"TFF'Yİ FIFA'YA ŞİKAYET EDİYORUZ"

Tepeden tırnağa aykırı atamalar yapılıyor, bunların hepsini derledik, dosyayı hazırladık. Biz Türkiye'de, Trabzonspor olarak bunun mücadelesini 2-3 senedir veriyoruz, düzelmesi yönünde uyarıyoruz ve çaba gösteriyoruz. Türkiye'de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz. Diğer kulüpler de verilen kararlardan müzdariplerse, onlar da bizimle birlikte FIFA'da mücadele etsin.

"FIFA BAŞVURUSU TÜRK FUTBOLUNA HİZMETTİR"

Bizim maçta bariz hata yapan 3 hakemi birden, yürüyün arkanızdayız gibi tekrar maça atarsanız, dün yaşananları da görürsünüz, tüm Türkiye gördü. Sorun sistemde, MHK oraya nasıl atandı, hakemler kendileri ifade ediyor, 3-4 grup, onların mücadeleleri. Yeni göreve gelen MHK'nin hemen ardından onu yıpratma çabaları, kulisler, Türk futbolunu bu noktaya getirdi. Bizim FIFA'ya yapacağımız başvuru Türk futboluna hizmettir.

"PAZARTESİ GÜNÜ FIFA'DAYIZ"

"Adalet isteyen kulüpler, bizimle birlikte gelirler. Pazartesi günü FIFA'ya başvuru yapıyoruz. Sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özerklik böyle algılanamaz. Olanlar herkesin gözünün önünde."

"HAKEMLİK BABADAN OĞULA"

"Bu ülke 30 senedir hakem tartışıyorsa sistemde hata var. Avrupa'da olmuyor mu? Olmuyor. Yapana bir daha hakemlik vermiyorlar. Hakemlik babadan oğula geçmiyor. Portekiz Futbol Federasyonu hakem değişikliğine gidiyor, bu noktaya mı taşımak istiyoruz, bu şekilde mi yönetilmek istiyoruz. Sıkıntının kökünden çözümü için dosyayı FIFA'ya götürüyoruz."

"MELER, KENDİ KENDİNİ TEKZİP ETTİ"

"Halil Umut Meler, kendi verdiği kararı, Mustafa Muhammed'e gösterdiği kırmızı kartla kendisi tekzip etti. Allah'ın adaleti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Fırtına yeni seri peşindeFırtına yeni seri peşinde
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Sumudica ile yollar ayrıldı

Sumudica ile yollar ayrıldı

Pelkas'ın bonservis bedeli belli oldu

Pelkas'ın bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçeli Mesut Özil, Neymar'ı solladı!

Fenerbahçeli Mesut Özil, Neymar'ı solladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

''Uzaydan bile penaltı!''

''Uzaydan bile penaltı!''

Ahmet Çakar'dan maç sonunda flaş sözler!

Ahmet Çakar'dan maç sonunda flaş sözler!

Diğer Haberler

Ahmet Ağaoğlu: FIFA'ya şikayet ediyoruz

Ahmet Ağaoğlu: FIFA'ya şikayet ediyoruz

ÖZET | Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor

Fırtına Paşa'yı devirdi!

Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı | Fırtına yeni seri peşinde

Fırtına yeni seri peşinde

Trabzonspor'da genel kurul yine ertelendi

Trabzonspor'da genel kurul yine ertelendi

Pelkas, Bakasetas'a ilki yaşattı

Pelkas, Bakasetas'a ilki yaşattı

Trabzonspor'un İstanbul kâbusu

Trabzonspor'un İstanbul kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.