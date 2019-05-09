SPOR

Ahmet Ağaoğlu: Mayıs ayına umut ve mutlulukla girdik

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mayıs ayına, futbolcuların sergilediği yürekli oyun ile başarılı sonuçlar sayesinde umut ve mutlulukla girdiklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Mayıs ayına umut ve mutlulukla girdik

Spor Toto Süper Lig’de yakaladığı 9 maçlık puan serisiyle bitime 3 hafta kala 4’üncü sıradaki yerini garantileyen ve üst sıralar için de iddiasını sürdüren Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın oynadığı oyun ve alınan sonuçlar nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Ahmet Ağaoğlu, kulübün dergisinde yer alan yazısında, oyuncuların yarattığı takımdaşlık havasının da ümit verici olduğunu söyledi.

"Mayıs ayına, bordo-maviIi futbolcularımızın haftalardır sergilediği yürekli oyun ve başarılı sonuçlar sayesinde umut ve mutlulukla giriyoruz" diyen Ağaoğlu, "Toplanan puanlardan daha ümit verici olan, oyuncularımızın gerek saha içinde gerekse saha dışında yarattığı 'takımdaşlık' havası. Tüm spor kamuoyunun gıptayla takip ettiği genç oyuncularımız, yetenekleri, çalışkanlıkları ve karakterleri ile Türk futbolunda yıllardır güdük bırakılan bazı değerlerin emek ve çaba ile ortaya çıkabileceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor ahmet ağaoğlu Spor Toto Süper Lig

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