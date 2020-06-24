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Ahmet Ağaoğlu'na koronavirüs cezası yolda

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.06.2020 09:13 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu uzun bir hak mahrumiyeti ve para cezasıyla karşı karşıya. Biri de salgınla ilgili yaptırım olacak!

Ahmet Ağaoğlu'na koronavirüs cezası yolda

Sahaya inerek Alanyaspor görevlileriyle gerginlik yaşayan Ağaoğlu, en az 60 gün hak mahrumiyeti cezası alabilir. TFF’nin lig yeniden başlarken yayınladığı Kovid-19 talimatında 60 günden az olmamak üzere ceza alması söz konusu. Saldırı, sportmenliğe aykırı hareket gibi yan maddeler de devreye sokulabilir. Ayrıca Trabzonspor Başkanı için 100 ila 300 bin lira arasında para cezası söz konusu. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

(AKŞAM)


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