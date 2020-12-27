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Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı için şok sözler!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin üzüntüsünü yaşarken, uzun süredir eleştirilerin odağındaki Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sosyal medyaya düşen, 'kadro dışı talebiyle gelmesinler' sözleri ise yeni bir tartışmaya neden oldu.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı için şok sözler!

Trabzonspor'da 7 maçlık yenilmezlik serisi, dün akşam oynanan Galatasaray maçıyla sona erdi. Yapılan transferler camia ve taraftarlarca eleştiri yağmuruna tutulurken Başkan Ahmet Ağaoğlu, her fırsatta transferlerin yerinde olduğunu dile getirdi.

TEPKİ TOPLADI!

Taraftarların istifaya davet ettiği Ahmet Ağaoğlu'nun Galatasaray maçından sonra çekilen bir videoda Abdullah Avcı için 'Kadro dışıyla isteğiyle gelmesin, b.... çıkarmasın' dediği görüldü. Kısa sürece binlerce kez paylaşılan videoya taraftarların tepkisi oldukça büyük. Acun Ilıcalı'nın uçağında yine Acun'un sağ kolu olarak bilinen Esat Yontuç ile sohbet ettiği sırada çekilen görüntülerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ağzına alınmayacak sözler söyledi.

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İSTİFA MI EDECEK?

Sosyal medyada yer alan görüntülere Başkan Ağaoğlu'nun nasıl bir tepki vereceği ve sonrasında ise Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tavrının ne olacağı merakla beklenmeye başladı.


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