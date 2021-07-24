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Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti

24.07.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-Mavililer'de yeni transfer İsmail Köybaşı için imza töreni düzenlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, İsmail'le birlikte kameraların karşısına çıktı. Ağaoğlu'nun yabancı kuralıyla ilgili kurduğu cümle sonrası İsmail dondu kaldı. Ağaoğlu, "TFF'nin getirdiği yabancı kuralının avantajını yaşıyorsun, farkında mısın?" sözleri üzerine İsmail şaşkın bir şekilde, "Hangi anlamda Başkanım?" diye yanıt verdi. Bu diyalog sosyal medyayı salladı.

Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti

Trabzonspor'da yeni transfer İsmail Köybaşı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu kameraların karşısına geçti. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden İsmail, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ancak basın toplantısında yaşanan diyalog ortalığı salladı. Ahmet Ağaoğlu'nun İsmail'e yönelttiği soru sonrası futbolcu gibi basın mensupları da dondu kaldı.

"KALBİM PIT PIT ATIYOR"

İsmail olay diyalog öncesi transferi hakkında, "Çok heyecanlandım, kalbim pıt pıt atıyor. Trabzonspor'da olduğum için gururlanıyorum. Kendimi en olgun ve verimli dönemimde hissediyorum. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluğunda pay sahibi olmak için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.

"1967 FORMA BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM"

Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, o bomba diyaloga konuyu bağlamadan önce imza törenlerindeki forma bağışlama adetini İsmail Köybaşı'na anlattı. Ağaoğlu, "Sen yerli statüsündesin. Yabancı futbolculara 5 bin forma satıyorum. Bin 500 forma sana uygun mu?" diye sordu. İsmail'den ise, "Başkanım uygun görürseniz 1967 forma bağışlamak istiyorum. Kulübümüzün kuruluş yıl dönümünün anlamı olduğu için" yanıtı geldi.

İŞTE O DİYALOG

Ahmet Ağaoğlu: Sen TFF'nin getirdiği yabancı kuralının avantajlarını yaşıyorsun. Bunun farkında mısın?

İsmail Köybaşı: Hangi anlamda Başkanım?


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor İsmail Köybaşı
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