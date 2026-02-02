Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı değerlendirmesi! "F.Bahçe asla G.Saray gibi olamıyor"

Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray Kayserispor'u 4-0 ile geçerken, maçın ardından değerlendirmelerde bulunan yorumcular Galatasaray'ı överken, yorumcu Ahmet Çakar'dan flaş bir Fenerbahçe kıyası geldi.

"BİRİNİ MUTLAKA TRANSFER ETMELİ..."

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, "Gabriel Sara'da yükseliş sürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'ı bir oyun lideri gibi yönettiği gibi, etkili oyununu güzel golle süsledi. Mario Lemina'nın Çaykur Rizespor'da ve ilk Juventus maçında oynayamayacak olması büyük bir dezavantaj. Galatasaray yönetimi, bugün listede bulunan dört orta saha oyuncusundan birini mutlaka transfer etmeli." açıklamasında bulundu.

"F.BAHÇE ASLA G.SARAY GİBİ OLAMIYOR"

Ahmet Çakar, "G.Saray'a baktığımızda kadro kalitesi, temposu, hızlı oynayabilme yeteneği yönünden Türkiye'nin en iyi takımı.

Mesela en büyük rakibi F.Bahçe, asla tempo ve çabuk oyunda G.Saray gibi olamıyor. Sonuçta G.Saray'ın kağıt üzerinde kazanacağı maçtı ve hiç problem yaşamadan kazandılar." dedi.

"OKAN HOCA MUTLUDUR!"

Nihat Kahveci, "Okan hoca mutludur. Hücumda iki tane farklı tipte oyuncusu var. Kapanan takımlara karşı Lang, açık alanlar için Barış Alper.

Juventus maçı... O gün Lang oynarsa şaşırmam ama bugünden tahmin yapmak zor. Maça daha çok var. Maç hemen bu çarşamba olsa Barış'ı oynatırım." değerlendirmesinde bulundu.

"KIRMIZI KART OLMALIYDI!"

Sözcü gazetesinde köşe yazan Erman Toroğlu, "Galatasaray, kilometreyi 70'e 80'e çıkarmadan rahat kazandı. Hakeme fazla iş düşmedi. Ama bir pozisyona takıldım. Kayseri'nin kaleciye pas yaptığı pozisyonda kalecinin yaptığı penaltı.

Bakınız; kalecilerle hücumcular arasındaki bu pozisyonlarda FIFA, olayı kaleciler lehine biraz yumuşattı. Ama nasıl? Eğer kaleci hücumcu gelirken topu almak için ayağına yatıyorsa ve kalecinin elleri hücumcunun ayağına gidiyorsa sarı kart olarak değerlendiriliyor. Ama hücumcu kaleciyi geçmişse ve kaleci arkadan hücumcuya müdahale yapmışsa, kaleciye kırmızı kart olması gerekir. Burada bırakın kalecinin ellerini, rakip geçtikten sonra ayağıyla indiriyor. Kırmızı kart olmalıydı." dedi.

"JUVENTUS BÜYÜK KULÜP AMA BÜYÜK TAKIM DEĞİL..."

Maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen ise, “Galatasaray'ın sıkı bir orta saha alacağını düşünmüyorum. Ben Atletico'nun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede Real Madrid ve Barceloan çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid'i görüyorum. Juventus'la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi.

Atletico hop Lookman aldı, organizasyonu iyi. Juventus her istediği transferi yapamıyor. Bu demek değil ki Juventus çantada keklik. Atletico Madrid yarı final de oynarsa şaşırmayalım.

Juventus'u bir kaç kez izledik. Ben Galatasaray'la şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Juventus büyük kulüp ama büyük takım değil şu anda.” açıklamalarında bulundu.

"OULAI TRANSFERİNİ BİTİRECEKLER!"

Serdar Ali Çelikler, "Atletico Madrid maçı öncesinde Galatasaray şampiyon olacak gibi görünmüyordu. Ancak o maçtan sonra hava tamamen değişti. Kötü hava koşullarına rağmen tribünler coşkuluydu. Galatasaray, şampiyonluk yolunda yeniden pole pozisyonuna geçti.

Galatasaray’ın Oulai transferini tamamlayacağını düşünüyorum.

Kentte tepki var ama son gün 35+Ahmed Kutucu+ % 10 bilmem ne+ KDV gibi bir şeye ikna olacak gibi görünüyor…" diye yorumladı.