Ahmet Çakar'dan Galatasaray Samsunspor maçının hakemi Halil Umut Meler'e ağır sözler! "Ahlaksız"

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray liderliğini perçinlerken karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler Samsunspor lehine iki kez penaltı noktasını göstermişti.

Meler'in bu kararları özellikle Galatasaray cephesinde tepkilere neden olurken, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE ÇAKAR'IN O SÖZLERİ

"OKAN KOCUK MANASIZ ŞEKİLDE GOL YEDİ"

"Galatasaray'ın en iyi silahı, forvetleri… Icardi ağır sakatlandı, Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi maçın başında takımını öne geçiriverdi. İkinci yarının hemen başında Samsun, uydurma bir penaltı ile beraberliği yakalasa da eski G.Saray kalecisi Okan, yan ortada manasız bir şekilde topu elinden kaçırdı, Osimhen de tamamlayıp golü attı."

"HAKEM FAUL UYDURDU"

"Son 15 dakika takım oyundan düşmüştü ki bu kez 3. forvet Batshuayi sahne aldı. Galatasaray, forvet üstünlüğüyle zor maçları bile çözüyor. Maçı çözemeyen, hakemdi. İlk yarıda Galatasaray'ın attığı gol öncesi bir faul uydurdu. Üstelik Samsun kontratağa çıkıyordu, o faul de gitti gol oldu. Yine ilk yarıda Torreira'nın yaptığı penaltıyı es geçti. İlk yarıda yaptığı rezillikler yüzünden kendisine uyarı gelmiş olacak ki ikinci devre G.Saray aleyhine uydurma bir penaltı yarattı."

"AHLAKSIZ PENALTI"

"Son dakikalarda uydurma bile olmayan ahlaksız bir penaltı verdi. Penaltı niye ahlaksız biliyor musunuz? Bu penaltı sadece 'Yapı yok' penaltısı… Bu adamlar sözüm ona hakemiz diye dolaşıyorlar."