SPOR

Ahmet Çakar'dan olay Beşiktaş yorumu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.10.2018 07:59 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Genk yenilgisinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Çakar'dan olay Beşiktaş yorumu

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın sahasında Genk'e 4-2 kaybettiği maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Çakar'ın paylaşımları şu şekilde:

Bu geceki Genk hezimetinin yegane sorumlusu Yusuf Namoğlu'dur. Bence Beşiktaş Jimnastik Kulübü erkek futbol takımı bu gece emeklilikte yaşa takılmıştır .

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Anahtar Kelimeler:
ahmet çakar Beşiktaş Spor Toto Süper Lig genk UEFA Avrupa Ligi

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