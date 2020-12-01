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Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler: Kimsin lan sen!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.12.2020 17:44 | Son Güncelleme

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Rıdvan Dilmen'e ateş püskürdü. Çakar Rıdvan Dilmen için, "Kolay mı bu ülkede bir insana FETÖ'cü demek? Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin! Kimsin lan sen?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler: Kimsin lan sen!

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, "Futbolda temiz eller operasyonu" yapılması gerektiğini savunup spor medyasından birkaç kişiyle ilgili şoke eden ifadeler kullanan Rıdvan Dilmen'e canlı yayında yanıt verdi.Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'i sert sözlerle eleştirdi ve eski futbolcunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak güçlü gözükmeye çalıştığını iddia etti.

"KİMSİN LAN SEN?"

"Rıdvan meydanı boş buldun alayına gider yaptın. Çok bel altına girdin. Kolay mı bu insana FETÖ'cü demek. Bu defa sen falan diyemesin ya! Bu ülkenin savcısı var. Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin! Kimsin lan sen? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun daha yeni başladım bu daha fragman devamı reklamlardan sonra. Ulan bana bu ülkeyi terk et diyecek adam benim arkadaşlarıma daha anasından doğmadı."


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