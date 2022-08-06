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Ahmet Çakar'dan Trabzonspor'a zehir zemberek sözler! "Son şampiyon bu mu?"

06.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanına çıktı. Bordo - mavililer, karşılaşmadan Andreas Cornelius ve Stefano Denswil'in golleriyle 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İki golü de duran toplardan bulan Trabzonspor'a spor yazarı Ahmet Çakar'dan sert eleştiriler geldi. Çakar, "Eğer Trabzonspor'u hiç tanımayan biri maçı izlese 'Son şampiyon bu mu!' der." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Trabzonspor'a zehir zemberek sözler! "Son şampiyon bu mu?"

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, 2022/23 sezonunun açılış maçında İstanbulspor'a konuk oldu. Ligin yeni ekibi karşısında Andreas Cornelius ve Stefano Denswil'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan bordo - mavililere maçın ardından sert bir yorum geldi.

Spor yazarı Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Trabzonspor'un İstanbulspor karşısında oynadığı oyunu eleştirdi.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN YORUMLARI;

"SON ŞAMPİYONUN GOL POZİSYONU YOK"

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"Son şampiyon, Süper Lig'in yeni takımını rahat yendi ama maçla ilgili söylenecek büyük tuhaflıklar var. İlki; Trabzonspor'un attığı iki duran toptan gelen kafa golü dışında tek bir pozisyonu yok. Evet, yanlış okumuyorsunuz... İstanbulspor gibi zayıf, aşağı yukarı geçen sezon bir alt ligde oynarken oynadığı futbolculardan kurulu bir ekip karşısında ama son şampiyonun gol pozisyonu yok."

"VISCA VE TREZEGUET ETKİLİ OLAMAYINCA HİÇBİR ŞEY YAPAMADILAR"

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"İlk yarı düşük tempo ile oynayan bir Trabzonspor ve içler acısı bir İstanbulspor vardı. İstanbulspor ilk 45 dakikada herkese 'eyvah' dedirtti. Top tutamadılar, pas yapamadılar, kısaca hiçbir şey yapamadılar. Bu yarıda da Cornelius'un bir yan toptan attığı gol dışında Trabzonspor'un tek pozisyonu yok. İkinci yarı İstanbulspor biraz kıpırdadı. Trabzonspor'un üstüne gelmeye başladı. Fakat maç boyu ne Visca ne de Trezeguet etkili olamayınca Trabzonspor hiçbir şey yapamadı. Sadece Siopis'in kaptığı toplar, hepsi o kadar..."

"SON ŞAMPİYON BU MU!"

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"Eğer Trabzonspor'u hiç tanımayan biri maçı izlese 'Son şampiyon bu mu!' der. 'Türkiye'nin en etkili kanat oyuncularından ikisi olan Visca ve Trezeguet bu takımda nasıl oynuyor?' der."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Abdullah Avcı Ahmet Çakar Trabzonspor İstanbulspor
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