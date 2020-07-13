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Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2020 07:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından usta yorumcu Ahmet Çakar açıklamalarda bulundu. Çakar, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezonun yeni teknik direktörünü belirlediklerini ifade ederek "sezon bittiği zaman açıklayacağız" demişti.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında açıklamalarda bulunan usta yorumcu Ahmet Çakar, kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.

Fenerbahçe'nin eninde sonunda Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar, "Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın. Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkaşlığı yaptılar" dedi.


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