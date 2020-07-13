Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezonun yeni teknik direktörünü belirlediklerini ifade ederek "sezon bittiği zaman açıklayacağız" demişti.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında açıklamalarda bulunan usta yorumcu Ahmet Çakar, kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.

Fenerbahçe'nin eninde sonunda Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar, "Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın. Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkaşlığı yaptılar" dedi.