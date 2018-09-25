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Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2018 07:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 85. dakikasında yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Ayew ile Atiba'nın hava topu mücadelesinde Atiba'nın topa elle müdahale ettiğini iddia eden Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin penaltısının verilmediğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin hakem hatasıyla iki puan kaybettiğini iddia eden Çakar, "Fenerbahçe maçı hakemle kaybetti. Maçı VAR hakemi Halis Özkahya belirledi. Atiba'nın top eline çarpıyor. Penaltıyı vermeliydi" ifadelerini kullandı.

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BÜNYAMİN GEZER: "BU POZİSYON İNCELENMEZSE..."

Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren hakem yorumcusu Bünyamin Gezer, pozisyonu değerlendirirken; "Bu çok enteresan bir pozisyon. O kadar ilginç bir pozisyon ki, derbide bu pozisyon incelenmezse, biz VAR'ı çok tartışırız. Pozisyonda eller doğal konumda değil, açık durumda. Bu dirsek normal mi, anormal mi? Oyuncu yükseldikten sonra düşerken altta kalan oyuncuya çarpabilir ama kolu sola doğru kayıyor. Kaydığı için, bu Ayew'e yapılan açık bir penaltı, çok açık, tartışılmaz. Pozisyonun öncesinde Vida'ya yapılan hareket açık bir faul. Fırat Aydınus ne yapmalıydı? VAR odasıyla görüşecek. İki pozisyonu da inceleyip, penaltı var ama öncesinde faul olduğunu tespit ederek bütün kamuoyunu aydınlatacak" dedi.

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