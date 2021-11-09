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Ahmet Çakar tarih vererek Süper Lig'de şampiyonu ilan etti

09.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyon olacak takıma ilişkin çarpıcı bir kehanette bulundu. Çakar canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak" dedi.

Ahmet Çakar tarih vererek Süper Lig'de şampiyonu ilan etti

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakar, 3 Nisan günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçı sonrası bordo-mavililerin şampiyonluğu ilan edeceğini öne sürdü.

"KOLBASTI OYNAYACAĞIM"

Ünlü yorumcu yaptığı yorumda, "Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Trabzonspor
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