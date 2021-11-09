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Barcelona'da Pep Guardiola sürprizi

09.11.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, efsanesi Xavi Hernandez ile kavuştu. Ancak efsane ismin imza töreninde sürpriz biri vardı.

Barcelona'da Pep Guardiola sürprizi

La Liga ekibi Barcelona, Ronald Koeman'ın yerini efsanesi Xavi Hernandez ile doldurdu.

Barça, Xavi ile sözleşme imzalamak için Katar ekibi Al Sadd'a 5 milyon euro tazminat ödedi. Anlaşmanın ardından Xavi eve döndü ve Camp Nou'da imza töreni düzenlendi.

Xavi'nin imza törenine birçok taraftar katıldı. 10 binin üzerinde Barça taraftarı Camp Nou'da yerini aldı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Ancak imza töreninin sürpriz bir konuğu da vardı. Manchester City Menajeri Pep Guardiola, eski takım arkadaşı ve eski öğrencisi Xavi'yi yalnız bırakmadı. Guardiola, Camp Nou'da imza töreni öncesi kulüp başkanı Joan Laporta ile de görüntülendi.

Pep Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde Xavi takımın kilit isimlerinden biriydi. Altın dönemini geçiren Barça, Guardiola yönetiminde önemli başarılara imza atmıştı.

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