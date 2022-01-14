Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası skandal davranış! Bu kadar da olmaz dedirtti

Tüm dünya Ahmet Çalık'ın ölümüne üzülürken fırsatçılar bu konuda da yerini aldı. Dünyanın en büyük kulüplerinin de Konyaspor'a baş sağlığı dilediği talihsiz kazaya skandal bir olay eklendi. Aracının kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlanan Ahmet Çalık, bulunduğu arabadan sağ çıkamamıştı. Dünya basınında bu haberin duyulmasının ardından akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

BU KADARI DA PES! TEPKİ YAĞIYOR

Dünyanın en çok oynanan futbol oyunu olan FIFA'da Ahmet Çalık'ın kartı, oyuncunun ölümü sonrası %400 artış gösterdi. Ahmet Çalık'ın ölümünü fırsat bilen oyuncular, bu kartı ucuzdan alıp en tepe noktadan satmaya başladı. Duyarlı oyuncular bu durumu fark edince FIFA'ya yüzlerce mesaj yağdırdı. FIFA bu olaya kayıtsız kalmadı ve Ahmet Çalık'ın oyuncu kartının fiyatını en düşük fiyata sabitledi.

TEŞEKKÜR MESAJLARI

FIFA'nın bu duyarlı davranışının ardından oyuncular EA Sports firmasına teşekkür mesajı yağdırdı. Sadece Türklerin değil tüm dünyanın tepkisini çeken bu davranış kısa süre içinde önlenerek alkış topladı.

