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Milyonları hüzne boğan Ahmet Çalık mesajı! EA Sports'tan duygusal hamle

14.01.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin oyun konsolları üzerinden oynadığı FIFA 22'den anlamlı bir hareket geldi. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık için bir mesaj yayınlandı. Oyuna sadece Türkiye üzerinden değil, dünyanın neresinden girilirse girilsin aynı mesajı yayınlayan EA Sports, Ahmet Çalık'ı ölümsüzleştirmek için de bir hamle yaptı. Futbolseverleri hüzne boğan bu mesaj büyük alkış topladı.

Milyonları hüzne boğan Ahmet Çalık mesajı! EA Sports'tan duygusal hamle

Geçtiğimiz günlerde yaptığı trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık sadece Türkiye'de değil dünyada da konuşulmaya devam ediyor. Çalık'ın ölümü sonrası spor dünyasından başsağlığı mesajları gelirken oyun dünyasının dev firması EA Sports da bu duruma kayıtsız kalmadı.

FIFA 22 OYNAYANLAR HÜZNE BOĞULDU

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Konsol ve bilgisayar üzerinde FIFA 22 oyununu oynayan kullanıcılar oyuna girdikleri esnada ilginç bir ekranla baş başa kaldı. FIFA ekibi Ahmet Çalık için bir mesaj yayınladı. Bu mesaj sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aynı anda ekranlara yansıdı. FIFA, "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" yazısının altına tecrübeli futbolcuyu ölümsüzleştirmek için hamlelerde bulunduğunu ifade etti.

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İŞTE ALINAN KARARLAR

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  • Çalık, FIFA'da Konyaspor'dan kaldırılacak.
  • Çalık'ın FUT öğreleri artık paketlerden çıkmayacak.
  • Çalık'un FUT öğelerinin fiyat aralıkları kalıcı olarak mevcut değerlerine sabitlenecek.

"BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ"

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FIFA ekibi, bunun yanında baş sağlığı mesajı da diledi. Mesaj panosunun altına yazı yazan ekip, "Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." mesajını bıraktı. Bu mesaj dünyada milyonlarca kişiye aynı anda erişmiş oldu.

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Konyaspor
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