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Ahmet Dursun 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ'ı artık istemiyor! Boşanma kararı

16.11.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturan Ahmet Dursun karısıyla boşanma kararı aldı. Dursun, eşiyle boşanacaklarını açıklarken, Demirbağ ise "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum" dedi.

Ahmet Dursun 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ'ı artık istemiyor! Boşanma kararı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Lidya Dursun, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi.

Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.Üzücü haber TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında duyuruldu. Asena Demirbağ, "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum. Boşanmaya gönlüm razı değil. Farklı karakterlerimiz var ve kızımız için sık sık bir araya geleceğiz" derken, evliliğini kurtarmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Ahmet Dursun ise; "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun hakkında eşinden samimi itiraflar gelmişti. Demirbağ "İlişkinin başında korkularım oldu. Çünkü Ahmet 42 yaşında, ben ise 23. Ailem karşı çıktı."


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