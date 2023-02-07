Ahmet Düverioğlu’nun anneannesi Malatya’daki depremde hayatını kaybetti

Bursaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ahmet Düverioğlu’nun kıymetli anneannesinin Malatya’da yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hala enkaz altında olan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz" denildi.

AHMET DÜVERİOĞLU KİMDİR?

Ürdünlü basketbolcu 2014'te Anadolu Efes'in pilot takımı Pertevniyal'de adını duyurmaya başladı. Türk pasaportu da taşımaktadır ama A Milli Takım formasını hiç giymedi..

2016-2022 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen 2.09 boyundaki pivot, bu sezon Frutti Extra Bursaspor giymeye başlamıştı.

