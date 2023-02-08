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Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatı ardından detaylar ortaya çıktı! ''Rize maçından sonra izine çıkmışlardı, bir tek şehirde Ahmet Eyüp kalmış''

08.02.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber gelmişti. 28 yaşındaki kaleci Eyüp Ahmet Türkaslan’ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz yıl görev yapan İrfan Buz, Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatı ardından detaylar ortaya çıktı! ''Rize maçından sonra izine çıkmışlardı, bir tek şehirde Ahmet Eyüp kalmış''

Kahramanmaraş merkezli olan depremde etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkaslan için Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz yıl görev yapan İrfan Buz, Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

"BİR TEK ŞEHİRDE AHMET EYÜP KALMIŞ"

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"Oynamadığında küsmeyen, daha çok çalışan, oynadığında da elinden gelen her şeyi veren bir takım sporcusuydu. Altyapı oyuncularıyla da arası çok iyiydi. Herkesle çok iyiydi Ahmet... Gençlere ağabeylik yapardı, takıma liderlik ederdi, ağabeylerin de çok iyi bir kardeşiydi. Her zaman yanınızda olmasını isteyeceğiniz bir insandı. Kulüple, Yılmaz hocayla görüştüm. Onlar da çok üzgün, çok şükür sağlık olarak iyiler. Rize maçından sonra izine çıkmışlardı, bir tek şehirde Ahmet Eyüp kalmış. Maalesef kaybettik, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"DAHA 3 AYLIK EVLİYDİ"

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İlginç bir bilgi de veren İrfan Buz, "Biz de orada olabilirdik. Yılmaz hocadan evvel teklif almıştım Malatya'dan. Teşekkür etmiştik başkana. Haberi alır almaz da saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına konuştuk kulüp müdürüyle, hep iletişim halindeydik. Açıkçası umudumuz da vardı, eşi de çıktı oradan. Ama maalesef kaybettik, çok üzüntülüyüz. Daha 3 ay evvel evlenmiş, 28 yaşında pırlanta gibi genç bir çocuktu" yorumunu yaptı.

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