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Ahmet Hakan'ın saçları gündem oldu! Fatih Altaylı kendini tutamadı: Gitsin berbere ücretini bana yazdırsın

01.04.2024 09:13
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Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CNN Türk ekranında olan Ahmet Hakan'ın saçları sosyal medyanın diline düştü. Fatih Altaylı da bu gündeme dair oldu ve Ahmet Hakan'ı bakın nasıl ti'ye aldı.

Ahmet Hakan'ın saçları gündem oldu! Fatih Altaylı kendini tutamadı: Gitsin berbere ücretini bana yazdırsın

CNN Türk ekranlarındaki seçim programı yorumcusu olan Ahmet Hakan’ın saçları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Ahmet Hakan'ın saçlarını ti'ye aldı.

Fatih Altaylı da kendi Youtube kanalında canlı yayındayken, CNN Türk'te canlı yayında olan meslektaşı Ahmet Hakan'ın saçlarına değinmeden edemedi.

Fatih Altaylı "Bu ekonomik kriz berber fiyatlarına ne yaptı? Ahmet Hakan'ın saçına ne olmuş? Evinin 20 metre yakınında berber var. Gitsin, ücretini bana yazdırsın" diyerek kahkaha attı.

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Özlem Gürses ise "Kestirsin şu saçlarını diyorsunuz?" diyerek partnerine destek oldu. Altaylı devamında ise "Hande Hanım'ın saçının da rengi değişmiş" dedi.

Ekran Alıntısı

STÜDYODAN AYRILMIŞTI

Ahmet Hakan, canlı yayın devam ederken stüdyodan ayrılmıştı. Ahmet Hakan, 'Eğer izin verirseniz ben ayrılayım, yarın gazete de çıkaracağız. Bu sonuçları gazeteden vatandaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. O nedenle ben müsaadenizi isteyeceğim' diyerek yayından affını istemesiyle gündeme gelmişti.

HJJ

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Ahmet Hakan Fatih Altaylı sosyal medya
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