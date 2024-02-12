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Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Erkek Yelek'te kaçırılmayacak fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.02.2024 15:34 | Son Güncelleme:
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Columbia indirimi devam ediyor! İndirimin öne çıkanlarından biri de, kullanıcılarının gözdesi olmayı başaran Columbia Powder Lite Yelek! Kısa süreliğine indirimde olan yeleği sizin için inceledik. İşte detaylar!

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Erkek Yelek'te kaçırılmayacak fırsat

Şişme yelekler, son yılların en popüler giyim ürünleri arasında yer alıyor. Serin havalarda tek başına, çok soğuk havalarda ise ısı yalıtımı sunması adına montların altına giyilebilen şişme yelekler; spor ve şık görünümleri, hafif oluşları, soğuk havalarda vücut ısısını korumaları sayesinde kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Piyasada pek çok markaya ait onlarca farklı model olsa da Columbia markasının Omni-Heat ve Omni-Shield™ teknolojisine sahip şişme yelekleri çok tutuluyor. O yeleklerden biri de Columbia'nın Powder Lite serisinden bir model! Bugüne özel kısa süreliğine indirime giren yeleği sizin için inceledik.

İndirimdeki tüm Columbia ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Columbia Powder Lite Yelek

Adsız tasarım - 2024-02-12T150124.364

Omni-Heat™ termal yalıtım teknolojisine sahip Columbia Powder Lite Yelek, vücut ısınızı koruyarak sizi gün boyunca sıcacık tutar. Yeleğin hafif yapısı, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan rahat bir kullanım sunar. Omni-Shield™ teknolojisi suya ve lekelere karşı koruma sağlarken yağmur veya kar yağışında sizi kuru tutar. Modern, şık ve sportif bir kesime sahip olan yelek, her kombine uyar. Yan kısmında fermuarlı cepler bulunan yeleğin ekstra koruma sağlamak için yüksek boyun tasarımı bulunur. Ayrıca kendini küçültüp fermuarlı bir cebe sığacak şekilde paketlenebilir. Bu özelliği, seyahatlerde veya taşınabilirlik gerektiren aktivitelerde kolaylık sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sıcak tutan şık ürün. Görünümü şık ve klasik. Columbia kalitesi mevcut. Omni heat farkı diğer yeleklerden iyice ayırt ediliyor. Kol kısmı çok az daha dar olabilirdi, bir tık aşağıya sarkıyor gibi ama kalanına olumsuz bir şey diyemem."

  • "Kumaşı çok kaliteli. Çok beğendim beklediğim gibi geldi. Görünüşü çok güzel, üzerinizde harika duruyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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