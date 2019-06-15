Ahmet Hakan sorusu Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'nün keyfini kaçırdı

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çifti, dün akşam Cihangir’de görüntülendi. Aralarındaki yaş farkı sebebiyle sık sık gündeme gelen çift magazincilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

Bir hayli keyifli olan ünlü çifte, muhabirler Ahmet Hakan’ın köşe yazısını hatırlattı.

Ahmet Hakan, Onur Ünlü için “Ah Muhsin Ünlü adıyla şiirler yazmış, 'Leyla ile Mecnun'u yönetmiş, filmler çekmiş... Onur Ünlü gibi bir yönetmenin... Magazin haberlerinde falan... “Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi” diye tanıtılması... Hayatın acımasızlığını bu kanıtlamıyorsa... Ne kanıtlar?” demiş ve gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Onur Ünlü, “Arkanıza bakın araba geliyor” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü’nün suratının asılması ise dikkatlerden kaçmadı. (Uçankuş)

