İngiltere'nin Birmingham kenti yakınlarında bulunan ve yüzyıllar boyunca onlarca ailenin yuvası olan kaya evleri, görenleri şaşırtan tarihiyle ara ara gündeme gelip dikkat çekiyor.

Kayaların oyulmasıyla oluşturulan bu sıra dışı evlerde yaşayan aileler, modern yaşamın imkanlarından uzak olsalar da kışın sıcak, yazın serin bir hayat sürdü.

MAĞARALARI KENDİ EVLERİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Kırmızı kumtaşından oluşan kayaların kolay oyulabilmesi sayesinde mağaralar zamanla genişletilerek evlere dönüştürüldü.

İçlerine soba, yatak, mobilya ve küvet yerleştirildi. Bazı aileler evlerinin önündeki bahçelerde meyve ve sebze yetiştirdi.

Bölgede yaşamın en az 1617 yılına kadar uzandığı biliniyor. 1861 nüfus sayımında ise kaya evlerinde yaşayan 11 aile kayıt altına alındı.

TURİSTLERE KEK VE ÇAY SATTILAR

Kaya evleri, 1900'lü yılların başında turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. 1901 yılında tramvay hattının hizmete girmesiyle bölgeye gelen ziyaretçi sayısı arttı. Ev sakinleri de turistlere çay ve kek satarak para kazandı.

O dönemde çocukların da bu işe yardım ettiği biliniyor. Kaya evlerinde yaşayan Bill Reeves, henüz 10-11 yaşlarındayken hafta sonları ziyaretçiler için kek yaptığını anlatmıştı.

SON SAKİNLER 1960'LARDA AYRILDI

Elektrik ve şebeke suyunun bulunmaması, modern yaşamın yaygınlaşmasıyla birlikte kaya evlerini terk etme sürecini hızlandırdı. Ailelerin çoğu 1930'lu yıllarda taşınırken son sakinler 1960'lı yıllarda bölgeden ayrıldı.

TARİHİ EVLER KORUMA ALTINA ALINDI

National Trust tarafından korunan kaya evleri için 1993 yılında ilk restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2010'dan itibaren diğer evler de yenilendi.

Bugün ziyaretçilere açık olan yapılar, geçmişte insanların kayaların içinde nasıl bir yaşam kurduğunu gözler önüne seriyor. Yetkililer, evlerin korunması için bakım ve kaya güvenliği incelemelerinin sürdüğünü belirtti.

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