OpenAI, ChatGPT'nin sohbet odaklı Chat ve iş odaklı Work bölümlerini bir araya getiriyor. Yeni sistemde iki bölümün ortak bir kullanım limitini paylaşacak olması, bazı abonelerin kullanım haklarının azalabileceği yönündeki endişelerini beraberinde getirdi.

OpenAI'ın ürün lideri Thibault “Tibo” Sottiaux, X üzerinden yaptığı paylaşımda güncellemenin az sayıda Pro abonesine sunulmaya başlandığını duyurdu. Şirket, söz konusu değişikliği daha önce kullanıcılarına gönderdiği bir e-postayla açıklamıştı.

CHAT VE WORK İÇİN ORTAK KULLANIM LİMİTİ

TechCrunch'a konuşan bir OpenAI sözcüsü, yeni sistemde Chat ve Work'ün ChatGPT genelinde tek bir kullanım sayacını paylaşacağını belirtti.

Sözcü, çoğu kullanıcının daha sık kullanım sıfırlamasıyla karşılaşmasının beklenmediğini ancak ChatGPT'yi en yoğun kullananların küçük bir bölümünün limitlerine eskisinden daha erken ulaşabileceğini ifade etti.

Bazı ChatGPT aboneleri ise sosyal medyada ve OpenAI'ın topluluk forumunda değişikliğe ilişkin endişelerini dile getirdi. Aboneler, ortak kullanım limitine daha erken ulaşabileceklerinden ve aynı abonelik ücretini ödemelerine rağmen gelişmiş akıl yürütme modellerine erişimlerinin azalabileceğinden endişe ediyor.

INSTANT MODELİYLE SOHBETLER SINIRSIZ KALACAK

OpenAI sözcüsüne göre Instant modeliyle yapılan sohbetler ortak kullanım kotasından düşülmeyecek. Kullanıcılar, limitlerine ulaştıktan sonra da Instant modelini kullanmaya devam edebilecek.

Sözcü ayrıca şirketin, kullanıcıların mevcut abonelik planlarından daha fazla yararlanabilmesi için verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

ORTAK KULLANIM LİMİTLERİ İÇİN ARALIK AYI İŞARET EDİLDİ

OpenAI'ın destek sayfasında yer alan bilgilere göre şirket, ortak kullanım limitlerini aralık ayında daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planlıyor.

OpenAI'ın rakibi Anthropic de eylül ayında sohbet hizmeti Claude ile iş odaklı Cowork'u tek bir arayüz altında bir araya getirmek için adım atmıştı.

Bu değişiklikler, yapay zekâ şirketlerinin artan altyapı maliyetleri ve daha yetenekli modellere yönelik büyüyen talep nedeniyle bilgi işlem kaynakları üzerindeki baskının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Sohbet ve iş odaklı araçların tek bir arayüzde birleşmesi, kullanıcıların sekme değiştirmeden sohbetler ile daha karmaşık görevler arasında geçiş yapmasını sağlayarak yapay zekâ sohbet robotlarının kullanımını kolaylaştırabilir.

Kaynak: TechCrunch